"Coa recepción do 'Álbum Nós' complétase o ciclo Castelao non só no Museo de Pontevedra, senón en termos absolutos"

O Museo de Pontevedra viviu este martes unha xornada histórica ao dar a benvida oficial aos 50 orixinais do Álbum Nós e inaugurar dúas novas salas de exposición dedicadas a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Por primeira vez reúnense de xeito permanente preto de 200 pezas orixinais que explican a traxectoria artística e política dunha figura imprescindible para a historia da Galiza, e que fan do Museo de Pontevedra un centro de referencia "insuperable".

No acto organizado pola Deputación de Pontevedra estiveron presentes tanto a presidenta Carmela Silva, o vicepresidente César Mosquera, o deputado de Cultura Xosé Leal e outros membros da corporación provincial, como membros doutras institucións e administracións como o vicepresidente da Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas; Manolo Quintana en representación da Real Academia Galega das Artes; Fina Casalderrey como membro da Real Academia Galega; o alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños; a vicepresidenta da Deputación de A Coruña, Goretti Sanmartín; ou a nova subdelegada do Goberno, Maica Larriba; entre outros.

O deputado de Cultura Xosé Leal abriu o evento subliñando que institucións como o Museo de Pontevedra "deben ser a vangarda á hora de dignificar o pensamento do noso galego máis universal".

O director do Museo de Pontevedra, Carlos Valle, manifestou que as pezas que se expoñen mostran o esencial do traballo de Castelao forma "insuperable": "Complétase o ciclo Castelao non só no Museo de Pontevedra, senón en termos absolutos. Agás que apareza unha novidade de magnitude na súa obra -da que non temos noticia-, todo o importante do que Castelao produciu e realizou está aquí", insistiu Valle.

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva recordou que durante o ano 2016, con motivo do Ano Castelao impulsado pola institución provincial os técnicos do Museo desenvolveron unha ardua tarefa de investigación que os levou a atopar os orixinais desaparecidos dende os anos 30 do século pasado. Tamén tivo palabras Silva para destacar a xenerosidade da familia propietaria dos orixinais que os cedeu durante cinco anos.

O acto foi pechado polo alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, quen destacou que "cada un de vostedes poden ver o Álbum Nós como desexen, mais eu véxoo como un tesouro artístico capaz de armar todo un relato da nación galega en procura de si mesma".

O Museo de Pontevedra exporá a partir deste martes de xeito permanente preto de 200 pezas das que se incorporan como novidade non só as do Álbum Nós, senón tamén outras de menor entidade como, por exemplo, ata cartaces chegados en cesión dende Venezuela.

