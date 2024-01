Éxito do Concerto de Aninovo, coas entradas esgotadas e unha lección musical da Filharmónica cos poemas galegos de Lorca

Concerto de Aninovo 2024 da Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra © Cristina Saiz Concerto de Aninovo 2024 da Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra © Cristina Saiz Concerto de Aninovo 2024 da Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra © Cristina Saiz

O tradicional Concerto de Aninovo de Pontevedra abriu 2024 cun éxito total. As entradas xa estaban esgotadas antes da propia actuación, de maneira que o auditorio do Pazo da Cultura estaba cheo e envorcouse cunha actuación marcada polo protagonismo dos seis poemas que Federico García Lorca escribiu en Galicia, entre os anos 1932-1934.

O cantautor Amancio Prada acompañou coa súa guitarra á Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra na primeira parte da actuación, na que a orquestra dirixida por Daviz Fiuza versionou os poemas galegos de Lorca.

Esta versión sinfónica a modo de suite levantou ao público do Pazo da Cultura, que se emocionou en moitos momentos da actuación.

Na segunda parte do concerto, a Filharmónica estivo acompañada da Coral Polifónica de Pontevedra e de Tequexetéldere, pandereteiras da Estrada.

Nese segundo tramo, a música tradicional galega combináronse cos valses e polkas tradicionais de cada concerto de aninovo en todo o mundo.

MARTES DE ACTIVIDADES

A programación de Nadal de Pontevedra volve a ofrecer unha nutrida proposta de actividades durante esta semana.

Este martes 2 de xaneiro celebrarase 'Merca no barrio' en Monte Porreiro. Entre as 16.30 e as 20-30 horas haberá un obradoiro de manualidades para crear Reis Meigos con paus de madeira e feltro e xogos predeportivos e de relevos.

A partir das 17.30 horas, haberá animación de rúa no centro histórico co 'Combo frosty de xeo'.

O Bosque de xogos da praza de España chega ao seu fin este martes 2 de xaneiro, pois terá que ser desmontado para permitir o paso da Cabalgata de Reis. A pista de xeo e o tobogán xigante estarán abertos mañá de 11.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 22.00 horas.

A Carpa de xogos, tamén no Bosque de xogos da Alameda, abrirá as súas portas ata o 4 de xaneiro con actividades para cativos de 0 a 12 anos. Estará aberta de 12.00 a 14.00 horas e de 16.30 a 19.30 horas.

Tamén este martes abrirá o Poboado de Nadal da Ferraría cun horario de 11.30 a 14.30 e de 17.00 a 21.00 horas. Estará aberto ata o 5 de xaneiro.

Volverá abrir tamén Nadal Xogos no Recinto Feiral con talleres, contacontos, inchables e xogos tradicionais... O horario é de 16.30 a 20.00 horas ata o domingo 7 de xaneiro.