2.400 escolares asistirán aos concertos didácticos de 'O Carnaval dos animais'

Achegar a cativada á música é un dos principais obxectivos destes concertos didácticos que xa se levaran a cabo en anteriores ocasións, como o ano pasado, dentro do ciclo ‘Mulleres e inspiración’.

Veñen este ano cunha temática diferente da man da Sinfónica de Pontevedra, para dar a coñecer ao alumnado da cidade unha das pezas musicais infantís máis relevantes da historia da música: ‘O Carnaval dos animais’ de Saint Saëns. O espectáculo, co seu reforzo audiovisual, traballará tamén a educación emocional.

Cada pase do concerto didáctico terá unha duración de 45 minutos máximo, tempo adecuado para a idade do alumnado. A través da historia dun pequeno animal, descoñecido para o público, que quere saber como é, trátase de facer chegar a idea de que cada un de nós é único e irrepetible, aínda que sexamos inquedos como os canguros ou sabios como as tartarugas.

Este pequeno animal será un monicreque que axudará ao público a comprender trazos da personalidade a través dos seus amigos: os animais do Entroido. Estes animais aparecerán en escena a través das creacións audiovisuais en directo, con técnicas moi variadas, a cargo de Montse Piñeiro.

As escolas de educación infantil Crespo Rivas, Fina Casalderrey e o Vao, colexios como as Xuqueiras 1 e 2, Campolongo, Álvarez Limeses, Barcelos,San José, Marcón, San Martiño de Salcedo, Santo André de Xeve, Parada de Campañó, Vilaverde – Mourente, San Benito de Lérez, o instituto Valle Inclán, serán algún dos centros que pasarán ao longo das mañás do mércores 7, xoves 8 e venres 9 de febreiro polo Teatro Principal de Pontevedra para gozar e aprender.

SOBRE ‘O CARNAVAL DOS ANIMAIS’

A obra central do concerto (en francés, Le carnaval des animaux) é unha suite formada por 14 movementos composta polo francés Camille Saint Saëns. Estreouse o martes de entroido de 1886, e o compositor apareceu disfrazado con nariz e barba postizas, xa que para el era unha obra a modo de parodia ou sátira, para ridiculizar a compositores e intérpretes da época. Interpretouna unha vez para o seu amigo Liszt e despois prohibiu a súa publicación e interpretación; a única peza que se puido interpretar foi “O Cisne”. Para este movemento, a bailarina Anna Paulova creou unha danza “A morte do cisne” pola que é moi recoñecida. Ata o seu falecemento, non volveu ser interpretada, e converteuse nunha das súas obras máis importantes.