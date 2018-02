Tensión entre seguidores do Racing de Ferrol e do Pontevedra na Praza da Verdura

Tensión entre ultras do Rácing de Ferrol e o Pontevedra C.F. antes do partido en Pasarón © Diego Torrado Tensión entre ultras do Rácing de Ferrol e o Pontevedra C.F. antes do partido en Pasarón © Diego Torrado

Un forte dispositivo da Policía Nacional realizaba controis durante as últimas horas nas últimas horas nas entradas a Pontevedra para evitar actos vandálicos con motivo do partido que esta tarde enfrontan ao Pontevedra e ao Racing de Ferrol no estadio municipal de Pasarón.

Ámbos os dous equipos atópanse na zona baixa da clasificación e, por este motivo, o encontro resulta trascendental para as dúas entidades. O equipo de Luismi atópase situado no posto 16 con 26 puntos, mentres que o Racing é décimo noveno con 21 puntos.

Un grupo de arredor de 200 ultras procedentes de Ferrol chegaban a Pontevedra e, segundo testemuñas presenciais, no centro histórico, en concreto na praza da Verdura, dedicáronse a realizar cánticos a favor do conxunto departamental. Tamén se rexistraron, arredor das 14.30 horas, algúns incidentes con enfrontamentos con afeccionados do Pontevedra, segundo as mesmas fontes, entre a praza de Méndez Núñez e a Verdura.

Ante esta situación, as forzas de seguridade mantiveron os afeccionados do Racing de Ferrol escoltados ata o estadio onde ocuparon a zona prevista na grada Sur. Mentres os ultras ferroláns accedían a Pasarón, os afeccionados granate eran retidos nun bar das inmediacións do estadio por axentes da Policía Nacional para evitar que se chegara a producir algún intento de agresión.

Sobre todo, as forzas policiais van manterse alerta ao remate do encontro a tenor da importancia do resultado deste encontro de fútbol entre os dous equipos galegos.