Antiviolencia propón sancionar un afeccionado por ensinar unha bandeira independentista galega en Pasarón

Ensinar unha bandeira independentista galega no Estadio Municipal de Pasarón pode supoñer sanción para un afeccionado pontevedrés.

A Comisión Permanente da Comisión Estatal contra a Violencia, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerancia no Deporte acordou na súa reunión do día 22 de febreiro reprobar a conduta dun siareiro que despregou unha bandeira galega coa estrela independentista no choque ante o Racing de Ferrol "creando entre os seguidores do equipo contrario unha gran axitación e alteración".

Por ese motivo propuxo para el unha sanción económica de carácter leve de 500 euros e a prohibición de acceder a un recinto deportivo durante 3 meses.

Ademais Antiviolencia tamén recolle na súa resolución outra proposta de sanción correspondente ao duelo entre pontevedreses e ferroláns do pasado día 18 de febreiro, en concreto en relación aos incidentes previos ao encontro que obrigaron a intervir aos corpos de seguridade do Estado.

Neste caso proponse unha multa de 2.000 euros e a prohibición de acceso a un recinto deportivo durante 6 meses a un afeccionado que "arroxou unha botella de cristal de cervexa cara aos axentes de Policía nos arredores do estadio".