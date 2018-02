Un penalti inexistente afunde o Pontevedra e abre o camiño do triunfo ao Real Madrid Castilla (3-0)

Partido entre Real Madrid Castilla e Pontevedra no Alfredo Di Stéfano © Mosrey Fotografía Equipo do Pontevedra que se enfrontou ao Real Madrid Castilla no Alfredo Di Stéfano © Mosrey Fotografía Equipo do Pontevedra que se enfrontou ao Real Madrid Castilla no Alfredo Di Stéfano © Mosrey Fotografía

Que ninguén se deixe enganar polo resultado final. En Valdebebas houbo dous partidos, un ata que o colexiado decidiu transformar en penalti o que era un simple resbalón do madridista Seoane, e outro a partir de aí, no que o Real Madrid Castilla xogou a pracer, especialmente na segunda parte, e mesmo puido facer aos granates un roto maior.

Polo Pontevedra saltou ao cesped do Alfredo Di Stéfano sen complexos, decidido a buscarlle as cóxegas ao filial madridista e fíxoo. Ben é certo que o Castilla tiña máis o balón, pero tamén que o facía en zonas sen perigo, sen conseguir profundicar nin inquietar a área galega.

Ben posicionados atrás, as primeiras chegadas con certa entidade foron dos visitantes. David Añón, por dúas veces, fixo traballar a Luca Zidane e Iván Martín rematou de cabeza un gran centro de Nacho, pero lixeiramente alto.

Ata ese momento, o Castilla unicamente deu sensación de perigo nunha chegada de Reguilón que evitou cruzándose oportunamente Nacho para salvar o remate a pracer do lateral merengue.

Pero o signo do partido cambio de forma inesperada e absolutamente inxusta cando o colexiado sinalou ante a sorpresa xeral penalti cando Seoane escorrégase entre Nacho e Goldar sen que ninguén lle toque. De nada serviron o enfado e as xustas protestas dos granates, que viron como Dani Gómez transformaba polo centro e por alto o máximo castigo.

A partir de aí empezou ese segundo partido, no que o Real Madrid Castilla foi netamente superior, sumando un elevado número de ocasións para facer máis goles. Aínda por riba, como vén sendo tristemente habitual, os primeiros minutos do segundo tempo foron o mazazo definitivo, nun gravísimo e dobre descoido de marcaxe dos visitantes nun saque de esquina. Lanzouno Quezada, Óscar peiteou no primeiro pau e Reguilón, absolutamente só, rematou no segundo.

Aí acabouse todo para un Pontevedra que se afundiu defitivamente, sempre "empuxado" por unha arbitraxe con dobre vara de medir e sempre inclinado ao lado dos de casa, aos que consentía todo, como un claro lapote de Manu Hernández a David Castro, sancionado como falta pero non castigado co correspondente cartón.

A tímida reacción granate tivo como consecuencia un remate de Mouriño, que dá nun defensa e márchase a corner e nun gol xustamente anulado a Iván Martín, por fóra de xogo. Entre ambos moitas ocasións locais evitadas por Edu e o terceiro e definitivo gol, conseguido por Óscar nun maxistral lanzamento de falta directa desde a frontal.

Tempo tamén para que Luismi reservase efectivos, que boa falta faranlle, e fixese debutar ao xuvenil Jesús Barbeito. Unha vez máis, os granates terán que agarrarse e con forza, ao seu talismán de Pasarón, ante a incapacidade para sumar puntos nas súas saídas.

REAL MADRID CASTILLA (3): Luca; Tejero, Reguilón, Manu Hernández, León, Jaume, Mancebo (César, minuto 79), Seoane, Dani Gómez (Arturo, minuto 82), Óscar (Fidalgo, minuto 72) e Quezada.

PONTEVEDRA CF (0): Edu; Nacho López, Álex González (Pibe, minuto 61), David Goldar, David Castro, Darío Flores, Mouriño (Jesús Barbeito, minuto 72), Adrián León, Iván Martín, Jorge e David Añón (Marcos Álvarez, minuto 61).

Árbitro: Francisco Javier Expósito Jaramillo (Andalucía), auxiliado nas bandas por Juan Antonio Corrales García e Javier Francisco Cabrera de la Hoz. Amoestou a David Añón e David Goldar, no Pontevedra.

Goles: (1-0) Minuto 27: Dani Gómez, de penalti. (2-0) Minuto 46: Reguilón. (3-0) Minuto 57: Óscar.

Incidencias: Cidade deportiva do Real Madrid. Estadio Alfredo Di Stéfano (Valdebebas-Madrid). Menos dun cuarto de entrada.

Pantalla completa As imaxes do partido entre Real Madrid Castilla e Pontevedra O Pontevedra perdeu por 3-0 na súa visita ao campo Alfredo Di Stéfano co Real Madrid Castilla © Mosrey Fotografía