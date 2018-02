Pontevedra e Racing de Ferrol, dúas traxectorias paralelas para chegar a un derbi con aires de final

Poucos podían imaxinar a principio de tempada que Pontevedra e Racing de Ferrol fosen vivir un duelo directo e con tinguiduras case dramáticas por salvar a categoría, pero é o que sucederá o vindeiro domingo 18 de febreiro (17:00 horas) no Estadio Municipal de Pasarón.

A derrota en San Sebastián de los Reyes deixa aos granates con 26 puntos, tres por encima da praza de play-out pola permanencia e a 4 puntos do descenso directo cun partido menos para os seus inmediatos perseguidores. Peor lle van mesmo as cousas ao seu próximo rival, que tras perder na casa ante o Guijuelo (0-2) segue estancado en descenso con 21 puntos.

O cadro departamental sumou un só triunfo nas últimas 19 xornadas de liga e encadea tres derrotas consecutivas, deixando sen efecto a reacción que pareceu evidenciar tras a chegada ao banco de Ricardo López en substitución de Miguel Ángel Tena.

Traxectorias similares para ambos os dous conxuntos, que no verán aspiraban a pelexar polo play- off de ascenso e que agora cualifican de 'final' o duelo que lles enfrontará na xornada 26 do campionato, especialmente no que se refire ao veciño do norte.

Ademais do cambio de inquilino no banco, algo que tamén sucedeu en Pasarón, Pontevedra e Racing de Ferrol buscaron no recentemente pechado mercado de inverno un revulsivo para os seus planteis. Así os granates reforzáronse coas fichaxes de Nacho López, Pibe, Darío Flores e Eder Díez, e non foi menos o bloque de Ferrol incorporando durante o mes de xaneiro a cinco caras novas como Aitor Arregi, Gonzalo Sebastián García, Diego Seoane, Álvaro Rey e ao ex-granate Abel Suárez. Todo nun ano no que se fixo cargo da entidade Ignacio Rivera presentando un proxecto que ansía o ascenso a Segunda División.

Por todo iso o derbi preséntase como un choque no que haberá máis que tres puntos en xogo, xa que o equipo que perda quedará seriamente tocado na pelexa por manter a categoría, sobre todo no caso do Ferrol que vería como o Pontevedra distanciaríase a 8 puntos e gañaría ademais o diferencial particular.

PENDENTES DE EDU SOUSA, ÁLEX E KEVIN

O estado físico de Edu Sousa, Álex Fernández ou de Kevin Presa centra a atención no inicio de semana do Pontevedra Club de Fútbol. O gardameta, que no quecemento do choque en San Sebastián de los Reyes decidiu non forzar ao danarse un pé, espera poder volver ao equipo a próxima xornada, do mesmo xeito que Kevin, que se quedou fóra da lista as dúas últimas semanas. Pola súa banda Álex retirouse con molestias en Madrid pero conta con estar en condicións para o derbi do domingo.

Se os tres recupéranse, Luismi podería contar por primeira vez desde que se fixo cargo do equipo con todo o plantel dispoñible, ao regresar Marcos Álvarez tras cumprir un partido de sanción.