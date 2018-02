Xogar a nada e caer por un erro nun mal partido do Pontevedra (1-0)

Partido entre San Sebastián de los Reyes e Pontevedra © Mosrey Fotografía Partido entre San Sebastián de los Reyes e Pontevedra © Mosrey Fotografía Partido entre San Sebastián de los Reyes e Pontevedra © Mosrey Fotografía Edu Sousa lesionouse no quecemento do partido entre Sanse e Pontevedra © Mosrey Fotografía

Un erro seguido dun mal balance defensivo custou a derrota ao Pontevedra en San Sebastián de los Reyes, tras un partido aburrido, sen fútbol nin apenas ocasións de gol, no que os granates deixaron preocupantes sensacións fronte a un rival que fixo o xusto e con iso bastoulle para quedar cos tres puntos.

A intensidade e ganas que mostraron os de Luismi fronte ao Fuenlabrada quedaron en Pasarón, deixando paso a un equipo sen alma, incapaz de inquietar a un rival discreto ao que lle bastou esperar o erro do contrario para levar un partido espeso cuxa única emoción estivo no incerto do resultado.

Os comezos da mañá xa non auguraban nada bo para o Pontevedra, que perdía no quecemento ao seu porteiro titular, Edu Sousa, ao pisar mal nunha acción, o que levou a Luismi a ser precavido dando a responsabilidade baixo paus a Anxo.

En canto ao xogo, os primeiros 45 minutos foron de igualdade case absoluta pero pouco xogo e menos ocasións de perigo en ambas as áreas. Os locais dominaron lixeiramente no aspecto territorial, pero o conxunto galego non pasou apuros e mesmo tivo nas súas botas a oportunidade máis clara para facer gol. Foi aos 14 minutos, nunha acción de Jorge, que rematou, taponando a defensa madrileña.

O Sanse limitou a súa iniciativa a disparos afastados sen moito perigo e a un remate de Castel que detivo ben Anxo, aínda que a acción estaba invalidada por fóra de xogo do dianteiro local.

A segunda parte levaba camiño de seguir polo mesmo canle, con ausencia case total de fútbol. Parecía claro que o partido só o podía inclinar un erro e esa situación xeralmente adoita producirse en contra do máis necesitado. Veu como consecuencia nun erro de Prosi, que antes puxera un bo balón despexado polo meta local, pero que se equivocou nun mal lanzamento de falta con peor balance defensivo dos granates. Carlitos iniciou e terminou unha contra fulminante, marchándose en velocidade para plantarse ante Anxo e baterlle por raso.

O gol deixou sen capacidade de reacción ao Pontevedra, que a punto estivo de encaixar o segundo nun remate de cabeza de Borja Gómez, á saída dun corner, que non atopou portería, ou nunha acción individual de Castel, co tempo case cumprido, que saíu tamén fóra.

Aínda que o Pontevedra non inquietaba, o técnico local decidiu asegurar pasando a defender con tres centrais. Non lle fixo falta. Os galegos mostráronse romos, sen perigo nin capacidade para xerar xogo, regalando un partido que gañou o menos malo, deixando unha moi preocupante imaxe, incapaces de poñer a proba ao porteiro madrileño.

UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (1): Barrios; Saúl, Lluch (Bogdan, minuto 61), Miguel Muñoz, Nandi, Arranz, Fer Ruiz (Borja Gómez, minuto 76), Rubén Ramos, Castel, Borja Díaz e Carlitos (Maganto, minuto 80).

PONTEVEDRA CF (0): Anxo; Nacho López, Jimmy, Goldar, David Castro, Adrián León, Pibe (Álex González, minuto 56), Álex Fernández (Prosi, minuto 50), Iván Martin, Jorge (Éder Díez, minuto 73) e David Añon.

Árbitro: Jon Ander González Esteban (Euskadi), auxiliado nas bandas por Jagoba López Buitrago e Ekáitz García Arriola. Amoestou a Fer Ruiz, Toni Arranz e Borja Díaz, no San Sebastián de los Reyes, e a David Castro e Iván Martín, no Pontevedra.

Goles: (1-0) Minuto 68: Carlitos.

Incidencias: Estadio Matapiñonera (San Sebastián de los Reyes).

Pantalla completa As imaxes do partido entre San Sebastián de los Reyes e Pontevedra O Pontevedra perdeu por 1 gol a 0 na súa visita ao campo de Matapiñonera de San Sebastián de los Reyes © Mosrey Fotografía