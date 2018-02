Éder Díez clasifica o Pontevedra para as semifinais da Copa Federación eliminando o Escobedo (1-1)

Cando todo puxéraselle costa arriba, cando parecía que a eliminatoria estaba pouco menos que imposible, o Pontevedra sacou o carácter en terras cántabras logrando neutralizar o temperán gol do Escobedo e superar a inoportuna lesión de Jimmy, case a continuación, realizando unha excelente segunda parte para clasificarse cun gol de Éder Díez, grazas ao valor dobre dos goles en campo contrario, para a rolda semifinal da Copa da RFEF.

E é que as cousas non puideron empezar peor para os de Luismi, que se vían sorprendidos unha vez máis ao pouco de comezar o xogo, nunha contra do conxunto local que finalizou Víctor facendo subir o 1-0 ao marcador.

Por se non fose suficiente golpe, o equipo granate perdía por lesión ao seu lateral Jimmy, que debía ser substituído por Álex González, pero non tardou en meterse no partido e comezar a xerar ocasións para igualar a contenda.

Éder Díez tentouno nunha falta que se marchou rozando o poste, pero non sería ata a segunda parte cando os granates fixeron valer a súa maior calidade, impoñendo un ritmo moito máis vivo ao partido e cercando a portería defendida por Rafa, que tivo que empregarse a fondo para atallar un remate de Marcos Álvarez.

O Pontevedra dominaba a un Escobedo que pasaba moitos apuros, ata que Éder Díez, rematando un gran pase no segundo pau, facía xustiza o mellor xogo do equipo galego, co tanto que ao cabo decidiría a eliminatoria.

Quebada moito e o Escobedo tentou estirarse en busca do gol que lle dese o pase, pero o Pontevedra estivo moi firme en defensa, convertendo o teórico dominio local en estéril e case simbólico ante un Anxo que non pasou apuros. Mesmo a falta de dous minutos os visitantes puideron sentenciar nun remate de Berrocal que parou Rafa, evitando a puntilla.

UM ESCOBEDO (1): Rafa; Adrián, Richi, Nando, Izan, Quinta, Dani (Berto, minuto 72), Pepín, Héctor Marcos (Germán, minuto 60), Víctor (Bubu, minuto 66) e Héctor Tirado.

PONTEVEDRA CF (1): Anxo; Juan, Jimmy (Álex González, minuto 4), Pacheco, Darío Flores, Prosi, Marcos Álvarez (Adrián León, minuto 81), Mouriño (Jesús, minuto 74), Éder Díez, Berrocal e Pibe.

Árbitro: Pablo Losada (Cantabria), auxiliado nas bandas por Miguel Melón e David Ruiz. Amoestou a Héctor, no Escobedo, e a Anxo, Éder Díez, Darío Flores, Mouriño e Jesús, no Pontevedra.

Goles: (1-0) Minuto 3: Víctor. (1-1) Minuto 61: Éder Díez.

Incidencias: Campo Municipal Eusebio Arce (Escobedo de Camargo-Cantabria). Partido de volta dos cuartos de final da Copa Federación. Uns 500 espectadores.