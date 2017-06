Marín xa presume de bandeiras azuis

As catro bandeiras azuis que logrou Marín para as súas praias xa ondean nos areais de Mogor, Portocelo, Aguete e O Santo. Os socorristas foron os encargados de colocar estes distintivos, que garanten a calidade das praias e dos seus servizos.

Neste sentido, desde o goberno municipal aseguran que as praias se atopan en óptimo estado de limpeza e contan xa con todos os servizos.

Así, están balizadas, os quioscos xa están en funcionamento e os socorristas, entre outros, comezaron a traballar.

A contratación do persoal de vixilancia, en todo caso, completarase a próxima semana. Haberá 20 socorristas, tres patróns e un coordinador, pendentes entre as 12.00 e as 20.00 horas da atención aos usuarios.

Aínda que esta semana xa empezaron a traballar, o mal tempo non permitiu a asistencia de público, axudando a que estes profesionais se adaptaran mellor ao arranque da tempada.