Os danos do temporal chegan aos servizos públicos: xulgados, colexios, hospitais

Danos do temporal Kurt no edificio xudicial da Parda © Sindicato CUT

O temporal Kurt deixou un regueiro de incidencias tamén en edificios e instalacións públicas. Un deles é o edificio xudicial da Parda, onde entrou auga polas xanelas e ocasionou danos en mobiliario e documentos dos xulgados do Penal.

O incidente mesmo derivou nunha queixa por escrito do sindicato CUT, que mantén que todas as xanelas do edficio necesitan ser revisadas e, nos xulgados do Penal número 2 e 3, "necesitan ser seladas", xa que entra frío tanto nos despachos como nos espazos de traballo dos funcionarios e "non poden traballar nesas condicións". Os problemas diarios incrementáronse este venres co temporal, pois todo apareceu cheo de barro e mollado.

O sindicato denuncia a falta de condicións en que traballan os funcionarios dos xulgados da Parda a fin de que tomen as medidas necesarias e mesmo emprazaron a recoller sinaturas entre o persoal do edificio.

Ademais deses danos, este venres tamén rompeu unha xanela da planta da Fiscalía. En relación con todos os desperdicios, desde a Xunta de Galicia informaron de que os técnicos xa estiveron toda a mañá facendo reparacións nas xanelas para evitar novos incidentes.

A Xunta tamén dá conta de danos noutros edificios públicos, tales como o hospital de Montecelo e a Delegación Territorial da Xunta en Pontevedra, onde rexistraron incidentes co voo de varias placas dos seus revestimentos de aluminio nas fachadas. No caso de Montecelo están a repararse os danos mentres na Delegación Territorial procederase a soltar unha rede de protección para asegurar as placas. No edificio administrativo da avenida de Vigo en Pontevedra tamén se produciron incidentes ao voar varias tezas cerámicas da cuberta e romper unha xanela que produciu filtracións.

No ámbito educativo, no CRA de Caldas de Reis tívose que suspender as clases nunha unidade por seguridade, tras a caída dunha árbore sobre o tendido eléctrico e o instituto de Poio tivo que adiantar a saída dos alumnos ante o perigo que supoñía a pouca estabilidade das tellas da cuberta. O CEIP de Riomaior en Vilaboa tamén tivo incidentes pola falta de electricidade así como pola caída de tellas no patio e no CEIP Vilaverde Mourente tamén se viu afectada a cuberta pola caída dunha árbore.