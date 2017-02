Preto de 23.000 persoas na provincia seguen sufrindo cortes de luz polo temporal

Mapa de incidencias activas na red eléctrica de Fenosa © Gas Natural Fenosa

Son moitos os pontevedreses que seguen sufrindo este sábado cortes de luz derivados da mala climatoloxía das últimas horas.

En toda a provincia son preto de 23.000 as persoas afectadas polas múltiples incidencias, con cortes de sumistro que no caso dalgunhas zonas, como a de Xesta (A Lama) acumulan máis de 30 horas sen servizo, co problema que iso produce na vida diaria e sobre todo, con aspectos como a comida conxelada, que corre risco de botarse a perder.

Os cortes de luz sucedéronse en todos os municipios da comarca, debido á caída de postes e torretas a causa do vento ou arrastradas por árbores ao caer.

Gas Natural Fenosa asegura que traballa con todo o seu persoal para solucionar as incidencias canto antes, e mesmo se reforzou con traballadores de Castela e León ao non poder abarcar todos os avisos recibidos.

Nun mapa interactivo na web da compañía pode comprobarse o alto número de incidencias que continuan activas en toda Galicia.