Ponte Caldelas será a primeira parada dos Reis Magos na comarca

Como xa é habitual, a primeira parada dos Reis Magos na comarca de Pontevedra será en Ponte Caldelas. As Súas Maxestades de Oriente chegarán á vila xa este mércores 4 de xaneiro, a partir da seis da tarde, para participar na tradicional cabalgata.

O percorrido partirá, como é habitual, do colexio Manuel Cordo Boullosa, para continuar pola avenida de Vigo, rúa González Besada, xirando cara ás de México e Brasil, para volver pola avenida de Pontevedra, ata finalizar na zona da Alameda.

As Maxestades, que chegarán con catro carrozas engalanadas para a ocasión e acompañadas dos seus paxes, repartirán caramelos durante o seu percorrido urbano.

A continuación terán parada no Centro Cultural para a recepción oficial aos nenos e nenas de toda a bisbarra. Alí estarán durante máis dunha hora para que ninguén quede sen facerlle as súas peticións e entregar as cartas.

O Concello porá en marcha o dispositivo de seguridade e ordenación habitual do tráfico.

Ao remate celebrarase unha gran chocolatada, acompañada con rosca, todo elo completamente gratuíto.