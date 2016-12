Unha avogada, especializada en violencia de xénero, incorpórase ao servizo do Concello de Ponte Caldelas

O Centro de Información á Muller (CIM) de Ponte Caldelas segue xerando enfrontamentos políticos entre o goberno local e o Partido Popular. O alcalde Andrés Díaz sinala que as dúas profesionais, unha psicóloga e unha avogada, tiñan un contrato de servizos que foi, segundo expón, obxecto de numerosas prórrogas irregulares, a pesar dos informes técnicos emitidos en contra, prolongando a situación ao longo de 10 anos.

O 31 de decembro de 2016 extinguíase a relación empresarial dos dous traballadores co Concello de Ponte Caldelas. E segundo sinala Andrés Díaz, o actual equipo de goberno atopouse cunha denuncia laboral presentada polas dúas traballadoras, que reclaman a súa conversión en persoal laboral fixo municipal en base aos dereitos adquiridos.

O Concello de Ponte Caldelas decidiu evitar esta situación que consideran unha "fraude de lei" por parte dos anteriores responsables municipais evitando prorrogar o contrato de servizos. E sinalan que o CIM debe ser un órgano sustentable e por iso non debe funcionar con persoal municipal que leve unha carga salarial.

O alcalde apunta que non está disposto a incrementar o cadro de persoal con dúas incorporacións equivalentes a funcionarios do grupo A1 e sinala que a entrada a ocupar postos de traballo no Concello céntrase en convocatorias públicas por oposición libre, como se realiza coa praza de auxiliar administrativo vacante no cadro de persoal.

Desde o goberno tripartirto de Ponte Caldelas garántese que a atención ás mulleres e ás vítimas de violencia de xénero seguirá estando garantida porque o día 2 de xaneiro incorpórase unha nova avogada especializada en violencia de xénero, que prestará atención ás mulleres do municipio. Sinala que se volverá a solicitar a subvención para o CIM en 2018 unha vez que se reestruture o servizo.