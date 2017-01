O goberno local de Ponte Caldelas pide a destitución inmediata da secretaria xeral de Igualdade

O equipo de goberno municipal insta ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, a "destituír inmediatamente " á secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, por "ter insultado persoalmente ao alcalde" falando dunha suposta "conciencia machista" como causa da reestruturación do servizo de atención á muller.

Nun comunicado emitido polo concello de Ponte Caldelas apuntan que "nós temos o máximo respecto polas institucións e pedímoslle á señora secretaria xeral que respecte a un alcalde elixido democraticamente e que toma decisións dentro dun grupo de goberno coaligado, en función dos intereses xerais do seu municipio".

Ademais, o alcalde, Andrés Díaz criticou a "hipocrisía" da Xunta de Galicia que "racha as vestiduras coa simple reestruturación" dun servizo coma o Centro de Información á Muller nun concello de 5.500 habitantes, "mentres non move un só dedo para crear novos xulgados especializados de Violencia Sobre a Muller na nosa comunidade autónoma, porque só hai dous, están carentes de medios, e hai pouco celebrouse unha Comisión Mixta de Xustiza na que non se deu prioridade a este asunto".

O primeiro edil caldelán afirma que o seu concello seguirá reclamando máis investimentos no seu municipio (Centro de Maiores na Casa da Quintán, ampliación da estrada autonómica PO-234, comedor escolar no colexio da Reigosa e proxectos de saneamento nas parroquias) e denunciando a "evidente discriminación" con respecto aos concellos da contorna gobernados polo Partido Popular.

"Resulta moi chamativo que en menos dunha semana o Partido Popular falase dúas veces de Ponte Caldelas dende o Parlamento de Galicia e dende a propia Xunta", un feito que o alcalde considera que non é casual "porque teñen moi claro que este Concello móvese e xa é unha referencia do cambio".