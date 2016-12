O PP levará ao Parlamento o "irresponsable" cese na actividade do CIM de Ponte Caldelas

Ricardo Castro © Mónica Patxot

A partir deste venres 30 de decembro o Centro de Información á Muller (CIM) de Ponte Caldelas deixará de funcionar, segundo o PP pola "irresponsable" xestión do actual equipo de goberno do municipio -PSOE, BNG, AVP- e, segundo o alcalde, pola "pésima xestión" do anterior executivo 'popular'. Causas aparte, o resultado é que a avogada e a psicóloga que atendían ás mulleres do municipio deixarán de facelo e a partir do próximo luns 2 de xaneiro incorporarase unha letrada especializada en violencia sobre a muller.

No medio do cruzamento de acusacións que levan días protagonizando o PP e o alcalde socialista, Andrés Díaz, este venres compareceron a deputada autonómica do PP Marián García Míguez e o portavoz do partido en Ponte Caldelas, Ricardo Castro, para anunciar que o asunto chegará ao Parlamento a través dunha proposició non de lei do seu partido. A rolda de prensa serviu para profundar en criticas ao actual goberno caldelano, pero tamén para repartir culpas e criticar á presidenta socialista da Deputación Provincial, Carmela Silva, e á portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, á que atribúen un "feminismo rancio".

A deputada Marián García Míguez recoñeceu que lle "sorprende enormemente" que Carmela Silva "esté de brazos cruzados" e "no haga absolutamente nada" con respecto a este tema cando habitualmente "se lle llena la boca habllando de feminismo, hablando del papel de la mujer, de los derechos de la mujer". "Está mirando hacia otro lado, exactamente igual que la portavoz del BNG", reprochoulles a deputada do PP.

O PP lembra que só hai unha muller no equipo de goberno, un dato que "quizás no diga nada, pero quizás diga mucho"

"Por mucha demagogia, por mucho discurso político de feminismo, de ese feminismo rancio, feminismo radical eso no nos convierte en más mujeres, en mejores personas y no nos convierte en políticos que dan soluciones en los momentos importantes", engadiu criticando a súa non actuación ante o cesamento do CIM. Ademais, reprochoulle que de sete concelleiros de gobierno só teñen unha muller, unha circustancia que "quizás no diga nada, pero quizás diga mucho".

A situación do CIM tamén deixou unha guerra de datos entre o gobieno e a oposición. O alcalde asegura que custa 60.000 euros ao ano, pero Ricardo Castro achegou datos este venres e asegurou que no capítulo de gastos dos presupostos municipais de 2016 figura que o custo é de 30.692 euros e que o Concello recibe unha subvención da Secretaría Xeral de Igualdade para este servizo de 27.050, 24 euros.

Ao portavoz 'popular' indica que lle "gustaría saber" por que despiden aos dous traballadores do CIM e defende que se se trata dunha cuestión económica, existen gastos menos prioritarios, como os 17.200 que se destinan a unha empresa que organiza excursións, os 99.000 que se gastan en festas (o dobre que o ano pasado) ou o diñeiro que se investiu en 3.000 calendarios.