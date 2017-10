Y comenzamos de nuevo

Y comenzó el colegio, y con él las idas y venidas, el madrugón de cada mañana, tener la ropa preparada, el desayuno listo, el abrigo y venga... mamá ponme mi cd, y... menos mal que ya lo hemos cambiado porque si no ya era mucho otro curso más con la chata merenguela y la muñeca vestida de azul. Ahora nos hemos tirado a los clásicos, sí... las canciones Disney... jajajaja, veremos cuánto aguantamos...

Empieza un año en el que, con ilusión,. En la primera tutoría me deja muy buenas vibraciones. Con un proyecto educativo renovado y muy positivo. Sin duda ésteEmpieza el curso y también para las mamás con esos corrillos a la puerta del colegio, ¿qué tal el verano? muy bien, hicimos esto, lo otro, ¿te fijaste en aquella? etc etc... ¿verdad que sí?



Y llegan los cumpleaños otra vez, y te ves inmersa en esa odisea de a quién invitar. Lo tuve claro este año: mira hija, de clase puedes invitar a 7. Así fue... porque luego había también 5 de fuera... es que si no, hay que ser millonetis para hacer un cumpleaños y tener a todos contentos. Lo siento, no es mi caso. Así que con nuestros 12 amiguitos invitados pasamos una tarde super chuli en "un parque de bolas"!!! Sí, es lo que hay, a ver sino dónde lo celebras... si tuviera casa con jardín o terraza no me lo pensaba pero tampoco es mi caso. Hay muchos donde elegir, y nosotros repetimos el del año pasado sobre todo porque la monitora es un encanto, va por ti Miriam.

