¡No más virus, por favor!

Primero la niña, que la pobre fue cogiendo cosas sin soltar otras, así en fila, primero una cosa y luego otra... fiebre, mocos, toses,.... toses y una laringitis de la que, a día de hoy, sigue dándole la lata un poco pero que está bastante recuperada., porque sino "sales de málaga y te metes en malagón", el colegio es un hervidero de virus en estos meses centrales del invierno.. Papá se lleva la palma este invierno, ha pasado de no coger nunca ningún catarro a coger dos "supergripes" yde fiebre, mocos, estornudos, escalofríos, sudores,.. dos veces, si si dos veces, y la segunda ha sido apoteósica porque le ha dejado en cama días y días...

*Oye me lo parece a mi o los hombres son muy quejicas con estas cosas, no sé si es porque son hombres y lo da el género masculino o porque realmente están moribundos, me inclino por la primera opción...



A mí también me han venido a visitar los virus o no sé si son restos de virus...

