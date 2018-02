Planes sin hijos, muy necesarios también

¿Cuándo ha sido la última vez que has salido sin hij@s? Yo estoy como loca porque este viernes me voy con una buena amiga al cine a ver la ultima de 50 sombras. Ya habíamos ido a ver la segunda parte cuando salió, y veía tan lejano ir a ver la tercera... Porque la verdad que o hago muchas cosas sin la niña, todas tenemos niños, las que nos conocemos, y muchas sus trabajos, el poco tiempo que tienen lo quieren pasar con sus hijos. Yo tengo mucho tiempo pero también me gusta pasar el tiempo con ella, aunque reconozco que viene muy bien tener tiempo para nosotras.

El año pasado me había tocado una tarde en un spa, era una tarde de sábado y la verdad que fue estupendo porque era verano y la gente estaba en la playa, y pude disfrutar de la soledad del espacio tan cuidadosamente preparado para que cualquiera nos sintiéramos en paz y armonía.

No son muchas las ocasiones que hago planes sin mi hija, hace tiempo me sentía como un poco mal por querer pasar tiempo para mí, pero con el tiempo te das cuenta que se necesita, hay que recargar pilas.



A veces si tengo que ir a casa de mi madre he dejado a la niña con ella y yo me quedo en la cafetería de la vuelta tomando un café calentito tranquilamente y leyendo la prensa, si!!! todo junto a la vez y sin que se enfríe el café, parece imposible pero si se puede...

Segue a ler o artigo en 'Cosas de Mamá' clicando aquí