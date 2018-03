Pequeños valientes

Soy de la opinión de que para que los niños asimilen ciertas situaciones o circunstancias hay que hablarles, pero hablarles de igual a igual, poniéndonos un poco en su perspectiva y utilizando palabras y ejemplos que puedan entender. El "porque sí" o "porque lo digo yo" no me vale, no me gusta. Nunca me pareció la mejor manera de educar, que cada uno haga como considere, pero mandarle hacer algo a un niño solamente "porque yo lo digo y punto", no me gusta ni un pelo.



Estos peques son asombrosos. Yo aprendo mucho con mi hija de 4 años y medio. Sin ir más lejos, esta semana mi hija tuvo que enfrentarse a sus primeros análisis de sangre. Hace cosa de 15 o 20 días que lo sabía, y desde el primer día me senté con ella para explicarle lo que tendríamos que hacer en unos días. Han sido muchas las preguntas y las reacciones negativas de Alicia hacia el hecho de tener que sacarse sangre. No ha sido fácil, pero finalmente lo ha ido entendiendo, y ella misma me llegó a decir "mamá, lo voy a intentar hacer bien". Llegó el momento y le costó, pero no más de lo que yo pensaba, la cogí en el regazo sentada en la silla, estiró su pequeño brazo y aguantó como una campeona mientras la sujetaban y le extraían la sangre, no sin algún llanto y lágrimas por las mejillas, pero tranquila porque mamá y papá estaban con ella (y porque papá le habia puesto la pantera rosa en su móvil y ella intentaba distraerse...). Todo fue bastante bien, y aunque le regalaron unos gusanitos, ella solo quería salir de allí rápido. De repente llegó la calma, se serenó y fue a decirle a la enfermera que se iba y que todo estaba bien. Para mi sorpresa le regalaron un tubito rosa para las extracciones y ella quedó la mar de contenta. "Mamá, para mi set de doctora".

