Un regalo especial "Para Siempre"

Hace cosa de un mes en un grupo sobre libros infantiles de facebook salió el tema de como enfocar el tema de la muerte en los peques. Unos optan por hacer metáforas imposibles que saben a cuentos chinos, otros cuentan las cosas tan reales que no se qué podrán encajar en las cabecitas nuestros niños... yo siempre echo mano de los libros para este tipo de cosas, pero claro entiendo que a veces cuesta usar las palabras y las ilustraciones según unas edades u otras.

Una autora y mamá, Camino García,por iniciativa propia me escribió un mensaje privado, sentía que entendía lo que yo decía. Contar las cosas a los niños sí, pero siempre con matices, sin hacer especial énfasis en la carga emocional de este tema como es que alguien se vaya "para siempre". Como afrontar la pérdida, como hacerles entender que las personas llegado a una edad se van.

Me dijo que fruto de ese intentar contar cosas mezclado con sus estudios de psicología hizo que se decidiera a escribir un cuento enfocado a explicar la muerte a los niños.



Me dijo que quería regalarme un ejemplar, así que le facilité mi dirección y efectivamente a la semana aproximadamente lo recibí. Primero lo leí yo, y me encantó, pero con Alicia lo leí por partes, intentando escoger las partes que creía que entendería mejor. Algunos conceptos aún le son extraños, supongo que necesita aún madurez verbal, y conocer significados... ponerle imágenes a las palabras... relacionarlas con sus significados.... Pero en general entendió la idea, ahora cuando hablamos de alguna persona que ya no está ella me dice: claro mamá, como en el cuento de "para siempre". Así que lo recomiendo, para tenerlo en casa e ir echando mano de él poco a poco. Alicia tiene 3 años y 8 meses y reconozco que aún queda mucho para que pueda entender el libro por entero, pero es un buen libro para tener en casa y según crezca ir leyendo partes, viéndolo con calma. Os lo recomiendo 100%.