Sorteo "Las Can" y "Cosas de Mamá"

Os tengo que reconocer que hacia tiempo que esperaba poder hacer esta colaboración. Conocí casualmente a Mary Carmen Delgado, y nos unió una química especial, parecía que nos conocíamos de hace tiempo. Su interés por la literatura infantil me enganchó, y al conocer más sobre ella se que much@s de vosotros también vais a quedar prendad@s!!!

Hace unos años Mary Carmen me cuenta que se encontraba desmotivada, era como que necesitaba encontrar algo más en ella, se refugió en los escritores y en las historias sobre otros mundos pero no era suficiente para ella. Por aquel entonces, hace aproximadamente 3 años sus hijas tenían 10 y 7 años y era frecuente las reuniones entre amigos con sus hijos,ella veía que muchos niños de la edad de sus hijas se quedaban enganchados con las tablets y móviles de sus padres. Por desgracia es algo que a mi parecer sigue ocurriendo. Toda esta serie de circunstancias personales hicieron que se decidiera a escribir un libro dirigido al público infantil- juvenil, mezclando juegos, imaginación y grandes dosis de creatividad.El verbo to Can es “poder” en inglés. La gran parte de las vacaciones de verano de su infancia y adolescencia las ha pasado en una aldea de El Castillo de Las Guardas (quizás hayáis oído hablar de su Reserva). El pueblo lo componen varias aldeas, una de ellas es La Aulaga. Se hacían competiciones entre las aldeas y también de género. El grupo de niñas solía ganar, sentían que podían hacer cualquier cosa. Esa es la razón por la que se llamaron Las Can (de Poder). Tenían, y aún hoy tienen (pues el grupo existe y sigue unido) su himno, su código secreto,…Me cuenta que a través de los libros es como si hubiera creado una máquina del tiempo con la que deja volar su mente a tiempos pasados y sitios donde ya estuvo, vuelve atrás para vivir aventuras con sus amigos, mezclando ficción y realidad. Cada historia encierra un misterio histórico(los libros son revisados por historiadores) pero con el uso de la fantasía la autora lo resuelve para trasladar la resolución a nuestros días.