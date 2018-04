David Broncano "felicita" ao campión da Copa Federación... "Roelio"

© Movistar Plus

"Roelio" está a converterse en toda unha estrela televisiva. A mascota do Pontevedra CF volveu a ser protagonista no programa La Resistencia, que presenta o cómico David Broncano en #0, a canle de Movistar Plus.

Fíxoo tras o triunfo do club granate na Copa Federación tras derrotar ao Ontiyent.

Este logro deportivo non pasou desapercibido para o presentador do programa, que cualificou de "determinante" a participación de 'Roelio' no partido, bromeando con que estaba "acazapado" na banda.

"Non sabemos nin está a animar ou pedindo que alguén lle dispare", dixo Broncano entre as risas do público.

As burlas cara 'Roelio' continuaron cando, emitindo imaxes da celebración do triunfo sobre o céspede de Pasarón, o cómico afirmaba que os xogadores granates apartábanse del "por se é contaxioso".

Tras poñer en pé ao público, David Broncano felicitou ao Pontevedra polo seu título de Copa Federación e soou un anaco do himno do club, que el mesmo cantou sen demasiada entoación a pesar de que a letra se reflectía en pantalla a modo de karaoke.

A sorpresa chegou cando un particular 'Roelio' presentouse no estudio do programa. Fíxoo para recoller un trofeo da man do propio Broncano.

