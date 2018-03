David Broncano trae a súa "vida moderna" a Pontevedra, xunto a Ignatius Farray e Quequé

Máis de dúas horas de pura comedia. Así foi o espectáculo La Vida Moderna Live Show, encabezado polo cómico David Broncano, que encheu ata os topes o auditorio de Afundación en Pontevedra en dúas sesións consecutivas.

A Broncano acompañárono sobre o escenario Ignatius Farray e Quequé. Os tres fixeron rir ao público coa súa aproximación, sempre politicamente incorrecta, a asuntos de máxima actualidade como a loita feminista, a independencia de Cataluña ou o terrorismo.

Pero, como non podía ser doutra maneira tamén tiveron tempo para bromear con Pontevedra. E si, Roelio, obxectivo de continuas bromas desde o programa La resistencia, que David Broncano presenta en Movistar Plus, tamén foi protagonista.

Xa mesmo desde a súa chegada á cidade, xa que a través da súa conta de Twitter encomiou a beleza de Pontevedra, que puxo en contraste co sentimento que lle provoca a mascota do club granate.

Lo bonita que es Pontevedra y lo feo que es Roelio. — David Broncano (@davidbroncano) 17 de marzo de 2018

Iso si, quedou a ben co público ao poñerse unha camiseta do Pontevedra, co nome do ex xogador Rubén Reyes, na recta final do seu espectáculo. Iso si, cambiando o patrocinador pola palabra "coca". Quequé, pola súa banda, vestiu unha das camisetas que a compañía pontevedresa Rei Zentolo editou con motivo da serie Fariña.

Os tres cómicos, ademais, interactuaron moito co público pontevedrés e bromearon con que, ao acabar a función, iríanse a La Lúa agora que Carabás estaba pechado.