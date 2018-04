Campións! O Pontevedra fai valer a renda e conquista a súa segunda Copa Federación ante Ontinyent (0-0)

Partido final Copa Federación entre Pontevedra e Ontinyent en Pasarón © Mónica Patxot Partido final Copa Federación entre Pontevedra e Ontinyent en Pasarón © Mónica Patxot Partido final Copa Federación entre Pontevedra e Ontinyent en Pasarón © Mónica Patxot Partido final Copa Federación entre Pontevedra e Ontinyent en Pasarón © Mónica Patxot Partido final Copa Federación entre Pontevedra e Ontinyent en Pasarón © Mónica Patxot Partido final Copa Federación entre Pontevedra e Ontinyent en Pasarón © Mónica Patxot Partido final Copa Federación entre Pontevedra e Ontinyent en Pasarón © Mónica Patxot Partido final Copa Federación entre Pontevedra e Ontinyent en Pasarón © Mónica Patxot

Once anos despois, a única Copa Federación que ata agora lucía nas vitrinas do Pontevedra ten compañeira. Se entón, un 18 de abril, os granates superaban no xa mítico Luís Sitjar ao Mallorca B, ao que gañaron en Pasarón (4-1) para ceder pola mínima (1-0) e recibir o trofeo en campo mallorquino de mans do entón presidente da RFEF Ángel María Villar, neste caso houbo que sufrir mesmo máis ante un basto pero peleón Ontinyent, facendo valer o resultado conseguido en campo levantino, co gol de Álex González, que vale un título oficial e un importante premio en metálico.

O empate sen goles que se produciu en Pasarón foi xusto e reflicte a igualdade dun partido intenso, disputado e emocionante polo incerto do resultado, no que o Pontevedra puxo o pouco fútbol que se viu, na primeira parte, para defenderse na segunda dos "arreóns" dun Ontinyent que apenas tivo un par de boas ocasións para facer gol.

Cun exercicio de vontade e ganas, os granates proclámanse xustos campións, sendo mellores no cómputo da eliminatoria final en ambos os partidos.

Fiel ao que dixera na previa, Luismi volveu apostar polos menos habituais como titulares para disputar o título, tanto que repetiu sen un só cambio o mesmo once inicial que vencera no partido de ida no Clariano. O Ontinyent, pola súa banda, tamén "tirou" da súa segunda unidade, aínda que nesta ocasión o seu técnico Vicente Parras mantivo unha maior presenza de habituais no seu equipo

A posta en escena do Pontevedra foi excelente, arrinconando aos levantinos e xerando dúas boas ocasións en apenas sete minutos. Iván Martín, cun gran disparo desde o bordo da área e Prosi, no lanzamento dunha falta, esixiron o mellor de Satoca, que tivo que empregarse a fondo para mandar o balón a corner en ambas as ocasións, con intervencións de moito mérito.

O dominio granate era case total, sen que o Ontinyent atopase a forma de achegarse sequera ás inmediacións da área de Anxo. Mediado o período inicial, os de Luismi pareceron tomarse un respiro. Nin sequera así lograron os visitantes inquietar, pero si deixar en evidencia as súas dificultades na construción de xogo.

Superada a media hora o Pontevedra recuperou a posesión, defendendo con balón e combinando con criterio, aínda que escasa profundidade. Así se chegou ao descanso, con pouco ruído, menos noces e a sensación de que o Pontevedra tiña o partido merecidamente controlado, sendo superior en case todas as facetas do xogo.

Pero os comezos do segundo tempo ofreceron un panorama diferente. O Ontinyent apostou por un fútbol directo, buscando a segunda xogada amparado na súa superioridade física, e máis coa entrada no campo de Leonardo, para aproveitar a súa evidente vantaxe de centímetros nas accións por alto. Os granates aceptaron a aposta, co que perderon o que lles daba o control ata ese instante.

Precisamente nun remate de cabeza de Leonardo, a centro de Bauti, tivo o cadro levantino a súa primeira ocasión clara. O remate marchouse desviado, pero deixando o susto na bancada.

A acción pareceu espertar do letargo ao Pontevedra, que tivo a ocasión de sentenciar a final nun balón morto na área, que Prosi non acertou a rematar. Non o fixo e o partido converteuse nun perigoso "ida e volta", sen control de ninguén. Nunha desas Anxo estivo providencial tapando un man a man con Soler, que disparou o peito do porteiro granate.

Ata o final non houbo respiro. Ontinyent non creou perigo, pero un gol forzaba a prórroga. Os alacantinos endureceron o partido a medida que pasaban os minutos e non lograban o gol, pero o Pontevedra non lle volveu a cara. Os granates estaban na casa e non se engurraron, respondendo co mesmo nivel de dureza. Fíxoo Jesús Barbeito no desconto, nunha durísima entrada que lle custou a amarela, pero provocou a expulsión de Russo, que optou por tomarse a xustiza pola súa man, agredindo ao xuvenil granate.

Sen ideas, cun fútbol rudimentario, Ontinyent empeñouse en colgar balóns e o Pontevedra en durmir o partido buscando na banda a Álex González para conservar o coiro. Os granates, apoiados polo seu público, aguantaron sen maiores abafos, para terminar levándose ás súas vitrinas a segunda Copa Federación da súa historia, e con ela os 90.000 euros de premio engadido. Non vén nada mal unha alegría nun ano tan complicado como este. Agora toca volver mirar á liga e manter a dinámica para conseguir a permanencia.

PONTEVEDRA CF (0): Anxo; Pacheco, David Castro ( Josiño, minuto 72), Goldar, Jesús Barbeito, Prosi (Kevin Presa, minuto 64), Marcos Álvarez, Berrocal, Iván Martín, Jorge e Pibe (Álex González, minuto 67).

ONTINYENT CF (0): Satoca; Bauti (Verdú, minuto 75), Fran Perujo, Russo, Carrasco, Anaba (Leonardo, minuto 53), Fran Machado, Juanan, Raúl González, Andreu (Soler, minuto 63) e Tito Malagón.

Árbitro: Éder Mallo Fernández (Castela-León), auxiliado nas bandas por Javier López Candanedo e Juan Carreira Fernández, con Rubén Álvarez Pérez como cuarto árbitro. Expulsou con vermella directa ao xogador do Ontinyent, Russo, por agresión sobre Jesús Barbeito (minuto 91). Amoestou a Berrocal, Jesús Barbeito e Álex González, no Pontevedra, e a Bauti, Fran Machado, Carrasco e Verdú, no Ontinyent.

Incidencias: Estadio Municipal de Pasarón. Partido de volta da final da Copa Real Federación Española de Fútbol. Uns 2.500 espectadores. O presidente da Comisión Xestora da RFEF, Marcelino Maté, fixo entrega ao capitán do Pontevedra, Edu Sousa, do trofeo de campión.

