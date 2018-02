O atleta da Gimnástica Anxo Blanco proclámase en Salamanca campión de España Sub-23

A XXXIII edición do Campionato de España de Atletismo Sub-23 en Pista Cuberta, celebrado esta fin de semana en Salamanca, deixou grandes resultados para a Sociedad Gimnástica.

Un dos seus atletas, Anxo Blanco, conseguiu subir todo o máis alto do podio no triplo salto para colgar a medalla de ouro. Fíxoo ademais superando a súa mellor marca persoal.

No seu primeiro salto a recente fichaxe do club pontevedrés sentenciou o concurso cun rexistro de 15.62 metros, superando a Alejandro Matantu do Fent Camí Mislata (15.48 metros) e a Eugenio Cámara do Ribera Atlético (15.27 metros).

Na mesma proba conseguiu a oitava posición Ricardo Gayá, cun mellor salto de 14.34 metros.

Noutro concurso, o o salto de altura, un nulo impediu a Pablo Martínez de Guereñu lograr a sexta posición, quedando cunha marca de 1.97 metros, mentres que Adrián Lago completou a actuación da Gimnástica sendo noveno nos 1.500 metros cun tempo de 4:14.87.