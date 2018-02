Lores recibe a Charo Castro, nova presidenta da Sociedad Gimnástica de Pontevedra

Ramón Touza, Miguel Anxo Fernández Lores e Charo Castro © Gabriela Varela Asorey Ramón Touza, Miguel Anxo Fernández Lores e Charo Castro © Gabriela Varela Asorey

O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores recibiu este mércores no Concello a Ramón Touza e Charo Castro, actual presidenta da Sociedad Gimnástica de Pontevedra.

O motivo da cita foi oficializar o relevo da presidencia por parte de Touza, militar, amante do deporte e histórico presidente da Gimnástica durante máis de vinte anos, ao que o alcalde manifestou o seu agradecemento pola xestión dunha sociedad que "ten moita historia, moitísimo traballo e ten dado moitas alegrías, cunha base que garante o seu futuro".

Touza, que decidiu ceder o seu posto o pasado mes de decembro tras pechar unha exitosa etapa dentro do club, aproveitou para reafirmar o seu compromiso de continuar asesorando e colaborando coa nova directiva, ademais de agradecer ao alcalde Lores o trato recibido durante os seus 22 anos de mandato, pois desde o Concello e a Concellería de Deportes sempre se portaron "con mi persona y con el club" de forma magistral, indicou, dando ao equipo moitas satisfaccións e facilidades.

A nova presidenta, Charo Castro, proclamada o pasado 25 de xaneiro en asemblea xeral e vinculada á veterana sociedad desde a súa adolescencia, declarou que desexa "coger el testigo" de Ramón, "hacerlo tan bien" como el e seguir cultivando éxitos coa Sociedad Gimnástica.

En canto o feito de ser a primeira muller presidenta do club nos seus 90 anos de historia, algo que o alcalde sinalou como un "paso adiante", Castro destacou que o importante é ter "cariño y dedicación" polo club, aínda que reseñou a importancia de que, cada vez máis, as mulleres vaiamos alcanzando postos de maior relevancia e responsabilidade.

Tamén se falou durante a presentación da xornada de Primeira División Feminina, que se celebrará na cidade de Pontevedra o próximo mes de abril. Ante a visita de equipos como o Celta, o Piélagos e o Tenerife, a nova presidenta aproveitou para destacar o labor do equipo feminino da Gimnástica, que nesta próxima cita deportiva competirán con todo o "apoyo y cariño del club", coa esperanza de que se clasifiquen e obteñan moitos puntos para facilitar o panorama do seguinte cruzamento, intentando acadar así o ascenso no escalafón da liga.