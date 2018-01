A saída de Bruno Rivada cara o Mirandés, pendente só de pequenos detalles

Pontevedra e Mirandés negociaron nas últimas horas a saída de Bruno Rivada, que pasará a formar parte do conxunto burgalés converténdose na terceira baixa do equipo no mercado invernal tralas de Víctor Mongil e Miguel Ángel.

O acordo entre os clubs está ultimado a falta só de concretar pequenos detalles, aínda que o anuncio oficial está á espera de atopar a un substituto.

Bruno, canteirán granate, abandonará así a entidade despois de varias tempadas co primeiro equipo, no que foi gañando protagonismo desde a volta da súa cesión a Bertamiráns ata converterse nun dos xogadores máis utilizados por Luisito na últimas tempada.

O central redondelano coincidirá en Miranda de Ebro con Pablo Alfaro, ex-adestrador do Pontevedra, ao que convence a súa mocidade e a versatilidade que pode achegar á liña defensiva ao poder actuar tanto de central como de lateral.

A súa saída deixará libre unha praza para un futbolista en idade sub-23 dentro dos reforzos que quere incorporar o club de Pasarón, cuxas prioridades pasan por incorporar ata dous centrais, demarcación na que interesa sumar experiencia, un extremo e un dianteiro.