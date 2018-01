O Toledo prescinde de Onésimo a poucos días de recibir o Pontevedra

Baixan revoltas as augas no Club Deportivo Toledo, próximo rival do Pontevedra na liga (domingo 17:00 horas no estadio Salto del Caballo).

O club manchego anunciou este martes a saída do seu ata agora adestrador, Onésimo Sánchez, debido aos malos resultados que lles fixeron caer a postos de descenso ao caer derrotados na última xornada de liga en Guijuelo.

O Toledo asegura nun comunicado que chegou a un acordo "de forma amigable" con Onésimo, que ao mando do equipo disputou nas dúas últimas campañas a fase de ascenso a Segunda División.

De feito o obxectivo este curso era repetir entre os catro primeiros e con esa idea confeccionouse o plantel, que do mesmo xeito que a do Pontevedra viuse inmerso nunha dinámica negativa que lle meteu de cheo na pelexa pola permanencia na categoría.

Actualmente o conxunto manchego ocupa a primeira das prazas de descenso con 20 puntos, 3 menos que o Pontevedra, polo que o enfrontamento do próximo domingo adquire gran importancia para ambos os dous.