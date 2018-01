Incorporar dous centrais, prioridade do Pontevedra antes do peche do mercado

Adestramento do Pontevedra na Illa das Esculturas © PontevedraViva

Excedido o ecuador do mercado invernal de fichaxes, o Pontevedra Club de Fútbol acelera os contactos con posibles reforzos co obxectivo de mellorar o nivel do plantel no tramo final da tempada.

Dentro dos postos que se plantexou fortalecer a dirección deportiva, a prioridade céntrase agora na zona central da defensa, onde se busca dous especialistas que acheguen solidez e apromo ao equipo, debilitado pola cifra de goles na contra recibidos ata a data.

Ademais non se perde de vista a posibilidade de incorporar un extremo e un dianteiro centro, segundo confirmou no seu momento o encargado da planificación deportiva, Roberto Feáns.

Paralelamente a este traballo sitúase a lista de nomes de posibles baixas, debido a que cada unha das chegadas supoñerá a saída dun futbolista do primeiro plantel, tal e como xa sucedeu con Víctor Mongil. Neste aspecto Miguel Ángel, aínda de baixa médica pero fóra da dinámica do equipo desde hai semanas, é o segundo dos nomes sinalados. O resto dependerá das chegadas e dos contactos que se produzan con outras entidades, debido a que foron varios os equipos que se dirixiron ao Pontevedra nas últimas datas para mostrar o seu interese en coñecer a situación dalgúns xogadores.

PROSI APUNTA AO CERCEDA

Mentres a actividade nos despachos do Estadio Municipal de Pasarón é intensa, o equipo céntrase no seu, preparar o choque do próximo domingo ante o Cerceda en Pasarón, unha cita na que os xogadores son conscientes de que non poden fallar.

Con esa idea volveron este mércores ao traballo na Xunqueira coa grata sorpresa da recuperación de Prosi, que completou o adestramento ao mesmo ritmo que os seus compañeiros superados os problemas musculares que lle mantiveron de baixa desde o inicio do ano. O centrocampista apunta así á 'final' do domingo e estará dispoñible para Luismi se o técnico estímao oportuno.

A sesión iniciouse cun quecemento diferente, utilizando o parque das Illas das Esculturas coa idea de romper a rutina do plantel.

O susto da xornada deuno Edu Sousa na portería, ao facerse dano no seu nocello esquerdo. Con todo despois duns minutos de incerteza puido continuar sobre o terreo de xogo a pesar de evidenciar algúns xestos de dor polo golpe.

DAVID AÑÓN, CON DIAGNÓSTICO MÉDICO

O único futbolista que se exercitou a menor ritmo foi David Añón, quen este mércores pasou consulta médica e xa sabe cal é exactamente o problema físico que lle minguou nas últimas semanas. O diagnóstico médico fala dun edema óseo na pube, sen afectación muscular, polo que aínda que a súa presenza a próxima xornada non está descartada recoméndase o seu repouso durante unha semana para chegar en perfectas condicións ao seguinte desprazamento ligueiro, en Toledo.