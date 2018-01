Algo máis que tres puntos para o Pontevedra que respira gañando o Cerceda (2-0)

Partido entre Pontevedra y Cerceda en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra y Cerceda en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra y Cerceda en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra y Cerceda en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra y Cerceda en Pasarón © Diego Torrado

Algo máis que tres puntos. Iso é o que conseguiu o Pontevedra gañando ao Cerceda. Tres puntos vitais, o golaverage parcial, pero sobre todo unha boa dose de confianza nas súas posibilidades e moi especialmente no seu xogo. Marcos Álvarez e Jimmy foron os autores dos goles que deron un triunfo que saca aos granates dos postos de descenso.

Era o partido dos necesitados. Enfrontadas dúas longas xeiras negativas, a do Pontevedra, con once xornadas sen gañar e a do Cerceda, que se elevaba nada menos que a 16, levándolle ao último posto da táboa. Había que gañar ou gañar, pero deu a sensación de que o único que o tiña claro desde o principio era o conxunto granate, que se atopou un rival rañicas, que propuxo moi pouco ou case nada e ofreceu menos, tanto co marcador igualado como ao verse por detrás.

Os coruñeses gañaron unicamente o sorteo inicial. Sabedores que ao Pontevedra gústalle atacar as segundas partes cara ao fondo norte elixiron campo e obrigáronlle a facelo primeiro cara a ese lado. Anecdótico, pero sen incidencia, porque os de Luismi, tras uns minutos iniciais de titubeos e erros provocados polo nerviosismo, pronto empezaron a soltarse, facéndose co balón, co mando territorial e coas ocasións, non demasiadas pero claras, que se produciron nos primeiros 45 minutos.

Con Kevin Presa como amo e señor da zona ancha, Berrocal traballando como ata agora non se lle viu e Jorge sementando o desconcerto por todas as zonas na defensa branquivermella, cando os locais lograban facer chegar o balón ás bandas en vantaxe, a sensación de perigo era inmediata. Mentres, o Cerceda tiña a Luariz descolgado e desasistido en punta como único recurso, para non pisar apenas a parte do campo que defendía o Pontevedra.

A presión granate ía crecendo e a mobilidade de Jorge aproveitou un balón rexeitado polo meta visitante a disparo de Álex González, para colocalo no segundo pau onde Marcos Álvarez adiantábase para poñer en vantaxe aos seus.

O gol afianzou a idea futbolística dun Pontevedra que alternaba os envíos directos sobre Berrocal coas accións combinativas. Nunha delas puido chegar o segundo, nun balón excelente filtrado por Juan Barbeito, que Marcos Álvarez puxo a Jorge, pero o disparo marchouse arriba, cando estaba en inmellorable posición.

Máis clara sería a seguinte, cun lanzamento de falta desde a frontal, dos moitos que concedeu a defensa visitante, e que Marcos Álvarez puxo xunto ao poste, pero Ángel Díez nunha excelente parada conseguiu salvar sobre a mesma liña.

Ao descanso o partido quedaba aberto, pero máis polo mínimo marcador que polo xogo despregado por uns e outros.

Pero a responsabilidade lastra con frecuencia as pernas dos xogadores e iso pasoulle ao Pontevedra na continuación. O Cerceda aproveitouse medianamente para sacudirse o dominio e estirarse un pouco. Foi un espellismo que durou exactamente 15 minutos, xusto ata que Álex Fernández rozase o gol cun gran disparo afastado que se estrelou no poste.

A acción devolveu a confianza aos locais. Cun Goldar infranqueable en defensa e o mozo Juan Barbeito apuntando a máis que firme promesa, os granates xa non deron opción. Fixéronse de novo co balón e o partido ata que lograron o segundo nunha acción pola banda dereita que inicia Juan, continúa David Añón, poñendo o balón á área onde Álex González rescátao e espera a chegada de Jimmy, que a rompe cravándoa por alto.

Sen argumentos, o Cerceda, que fixo de Edu un mero espectador, asinou a rendición e conformouse con aguantar o ballón, evitando recibir máis goles ao non acertar o Pontevedra nos remates, despois de numerosas ocasións creadas. rompeu a xeira, ademais ofrecendo unha boa imaxe de loita, traballo e intencións de facer fútbol. Haberá que confirmalo nas seguintes xornadas, pero ese é o camiño para escapar do perigo.

PONTEVEDRA CF (2): Edu; Juan Barbeito, Jimmy, Goldar, Adrián León (David Castro, minuto 80), Kevin Presa, Marcos Álvarez (David Añón, minuto 63), Álex Fernández, Berrocal, Jorge (Nacho López, minuto 73) e Álex González.

CCD CERCEDA (0): Ángel Díez; Oriol, Juanmi (Dani Pedrosa, minuto 49), David Soto, Adams, Claudio, Carlos López (David Álvarez, minuto 69), Armando, Luariz, Hugo Rama e Tiago ( Agulló, minuto 80).

Árbitro: Pablo Fernández Pérez (Asturias), auxiliado nas bandas por Raúl Martínez Nosti e Abrahan Barreira Juste. Amoestou a Adrián León, Kevin Presa, Marcos Álvarez e David Añón, no Pontevedra, e a Armando, Claudio, Dani Pedrosa e Adams, no Cerceda.

Goles: (1-0) Minuto 20: Jorge. (2-0) Minuto 71: Jimmy.

Incidencias: Estadio Municipal de Pasarón (Pontevedra). Uns 1.500 espectadores.

