Mateu Ferrer, ante a súa gran oportunidade

Mateu Ferrer, no partido entre Pontevedra e Guijuelo en Pasarón © Diego Torrado

Chegou a Pontevedra coa bitola de home gol, avalada polos tantos que logrou a pasada campaña en Terceira División co filial do Real Mallorca, e agora quere reivindicarse no equipo granate.

Mateu Ferrer queda como a gran referencia ofensiva do equipo ante a lesión de Mario Barco, a quen a resonancia magnética á que foi sometido revela que sofre finalmente unha escordadura no seu nocello esquerdo de grao II-III. Desta forma o seu período de baixa pode ser lixeiramente superior ao inicialmente previsto, situándose entre as catro e seis semanas de convalecencia en función da súa evolución.

Substituír ao 'pichichi' do equipo, con 10 goles, non será tarefa sinxela, pero Mateu quere dar un paso á fronte.

Ata o momento, o ariete balear anotou tres goles en liga (catro se se conta o conseguido ante o Lealdade que o árbitro adxudicou a un defensa rival), actuando en 19 partidos, 6 deles como titular.

Dos tres goles que conseguiu ata o momento, un logrouno na primeira xornada en Guijuelo, outro na casa ante o Somozas e o terceiro, no único partido que disputou completo ata a data, ante Osasuna B.

Durante o próximo mes de competición o Pontevedra xogará ante o Mutilvera a domicilio, Real Racing na casa, Palencia fóra e Celta B en Pasarón.