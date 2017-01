Mario Barco resultou lesionado no partido Pontevedra-Guijuelo en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Guijuelo en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Guijuelo en Pasarón © Diego Torrado A afección granate celebra o gol da vitoria do Pontevedra sobre o Guijuelo en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Guijuelo en Pasarón © Diego Torrado

Xogando con lume adóitaste queimar. Se non lle pasou ao Pontevedra non foi polo seu bo xogo, senón pola falta de pólvora dun Guijuelo que sufriu un máis que dubidoso penalti en contra e xogou todo o segundo tempo en inferioridade, a pesar do cal conseguiu encerrar aos granates na súa parcela, incapaces de sentenciar o partido, e facendo temer á parroquia local por un triunfo importante, pero sen brillo.

Os de Luisito estiveron moi lonxe do seu nivel habitual en Pasarón, pero polo menos salvaron os mobles nun par de chispazos illados grazas á súa superior calidade, fronte a un rival que veu encerrarse, pero que con todo perdido tivo a fortaleza mental de non baixar os brazos, ata o punto de que non sería inxusto que conseguisen puntuar, deixando a dúbida de que puidesen facer de saír desde o comezo con máis ambición.

O sucedido na primeira parte resúmese en dous feitos puntuais: a lesión de Mario Barco, que tivo que ser substituído, retirándose coxeando visiblemente, tras facerse dano nunha caída fortuíta no seu nocello esquerdo, e o minuto de desconto que provocou dita lesión e posterior cambio, no que o Pontevedra sacou petróleo dunha polémica decisión arbitral, ao sinalar un máis que dubidoso penalti sobre Miki, que transformou Bonilla, e que provocou a posterior expulsión do seu autor, Álvaro, por unha airada protesta ao colexiado, seguida da do adestrador visitante, quen pagou as culpas do seu banco, que saltou en masa a increpar ao asistente.

O resto foi un anodino ir e vir do balón, sempre na zona ancha, sen profundidade nin perigo algún, cun Pontevedra que tentaba levar a iniciativa fronte a un Guijuelo que quixo seguir a "receita" do Caudal, único equipo que ata agora conseguira puntuar en Pasarón, cunha liña de cinco defensas e catro centrocampistas por diante, fiando a súa sorte á fortaleza defensiva e á posibilidade dalgunha contra ou acción a balón parado, que nunca se produciu, incapaces os salmantinos de chegar co máis mínimo perigo á área de Edu.

Os de Luisito non estiveron finos. Superados en número na zona central, onde Kevin Presa non recibía o apoio necesario de Jacobo Trigo nin de Abel para construír xogo, mentres Miki e Álex González apenas interviñan. Deste xeito, Mario Barco era o único que apuntaba cousas, e de feito o que rematou con certo perigo, nun cabezazo que se marchou alto, precisamente na xogada na que resultou lesionado ao caer tras o salto.

A entrada de Mateu non fixo cambiar a decoración, ata que o técnico local introduciu unha variante táctica, pasada a media hora de xogo, atrasando a Kevin Presa para imitar a formulación salmantina. Con iso os granates recuperaron o balón, pero seguiron sen conseguir crear perigo, ata que cando todos esperaban o descanso chegou a xogada clave do partido. Un balón interior de Álex González para Miki termina co dianteiro no chan na pugna con Álvaro. Non parecía suceder nada, pero o colexiado interpretou falta do defensor, sinalando o punto de penalti, ante a sorpresa de todos. Bonilla, coa súa habitual fiabilidade, transformou o máximo castigo e Álvaro perdeu os nervios, dirixíndose ao árbitro, que lle expulsou con vermella directa, do mesmo xeito que ao seu técnico, antes de sinalar o camiño de vestiarios.

Pero curiosamente non sería o gol o que espertaría o Pontevedra, senón o revés sufrido de forma tan inesperada como evitable ao pouco de renovarse o partido. Portela concede un corner nunha acción sen maior perigo e no seu lanzamento, o rexeite defensivo cae nas botas de Ángel, que a botepronto, desde a frontal, engancha un gran disparo ante o que nada pode facer Edu. Como tantas veces no fútbol, o balón parado igualaba a inferioridade numérica.

Entón si comezou a aparecer o equipo local, que se lanzou a por un rival de novo encerrado en defensa da súa parcela. O dominio tivo a súa recompensa tamén nunha acción parecida á do gol salmantino, cun corner rexeitado pola defensa, que caeu nos pés de Abel. O canario fixo gala da súa calidade, axustando o balón cun disparo raso desde a frontal, ao poste esquerdo de Kike Royo.

Lonxe de asentar o seu xogo, o Pontevedra volveu ás andadas e deixouse superar por un Guijuelo valente, que se foi arriba con tanta valentía como inocencia. Quedaba moito partido por diante, pero os granates cedían cada vez máis metros e os salmantinos suplían a súa inferioridade numérica con máis intensidade, anticipándose na maioría dos balóns divididos.

Mentres os de Luisito sufrían, os ataques visitantes morrían sempre sen atopar dirección entre os tres paus, cunha soa excepción nun balón que levou Manu Dimas, minuto 78, tras unha perda no centro do campo granate, e que Edu abortou mandando a corner.

A medida que se achegaba o final e a afección sufría, o Guijuelo atacaba con todo, pero coa mesma falta de eficacia para xerar perigo serio, limitándose a accións a balón parado que non atopaban nunca rematador. Ata que co tempo cumprido, o Pontevedra puido ampliar a conta nunha rápida contra que finalizou David Añón rematando ao traveseiro. Non sería xusto. Bastante premio recibira o equipo local para o escaso xogo que realizou nesta ocasión.

PONTEVEDRA CF (2): Edu; Miguel, Portela, Bruno, Bonilla; Jacobo Trigo, Kevin Presa; Miki (David Añón, minuto 56), Abel, Álex González (Álex Fernández, minuto 79); e Mario Barco (Mateu, minuto 14).

CD GUIJUELO (1): Kike Royo; Raúl, Álvaro, Ayala (Manu Dimas, minuto 75), Héctor, Ángel; Carmona (Piojo, minuto 75), Aitor Aspas, Carles Marc, Jorge Juliá; e Pino.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Madrid), auxiliado nas bandas por Iván Massó Granado e Manuel Ángel Pérez Hernández. Expulsou con vermella directa ao xogador visitante Álvaro, por protestar iradamente tras transformar o Pontevedra o penalti. Polo mesmo motivo expulsou ao adestrador do Guijuelo, Jorge Fábregat. Amoestou a Portela, Miguel e Abel, polo Pontevedra, e a Ayala, Piñeiro, Ángel, Raúl e Jonathan (no banco), polo Guijuelo.

Goles: (1-0) Minuto 45+1: Bonilla, de penalti. (1-1) Minuto 49: Anxo. (2-1) Minuto 55: Abel.

Incidencias: Estadio Municipal de Pasarón (Pontevedra). Uns 2.700 espectadores.