Sete espadelas obtén cinco premios no Certame do traxe tradicional galego en Compostela

Sete Espadelas obtén cinco premios no XXXVIII Certame do traxe tradicional galego © Sete Espadelas

A Asociación Etnográfica Sete Espadelas de Pontevedra lograba no XXXVIII Certame do traxe tradicional galego, celebrado en Santiago de Compostela, cinco dos nove premios entregados nesta edición.

Este cetamen galego está organizado pola Asociación do Traxe Galego en colaboración co Concello de Santiago. A agrupación pontevedresa obtivo os premios nas seguintes categorías:

- Primeiro premio de traxe de home de gala, para José Luis Rodríguez, que presentaba un traxe reprodución do pintado por Dionisio Ferros no seu cadro 'Saída de misa dos aldeáns preto de Santiago', do ano 1862.

- Primeiro premio trouxen de home de cotío, para David Quiñones. Trátase dun traxe reproducido a partir dun dos catro cadros que pintou Castelao en 1934, titulados 'Bosquexo para un ballet galego'.

- Primeiro premio trouxen de muller de cotío, para Sabela Rodríguez, que luciu un traxe de faena, reprodución exacta do que pintaba Alfredo Souto en 1889 no seu óleo 'A leiteira'.

- Segundo premio trouxen de muller de gala, para Irene Rodríguez, que lucía un traxe de garda de 'As Mariñas', reproducido a partir de varias pezas antigas recollidas na comarca de Betanzos.

- Primeiro premio na categoría de grupo de máis de 10 persoas. En total, 15 traxes de cotío representando a un grupo de labradores de volta da feira da Pastoriza.

A agrupación pontevedresa encárgase de recuperar os patróns antigos, a forma da confección e os tecidos tradicionais, sempre baseándose en pezas mestras antigas, documentos gráficos ou informacións recollidas de persoas maiores.

En xuño, Sete Espadelas organizaba a I Mostra de traxe tradicional 'Sete varas, un refaixo' na Deputación. E actualmente pódese visitar unha exposición sobre o proceso artesanal do liño na Casa da Luz, baixo o título 'O liño, da terra ao armario', que se pode visitar ata o 6 de agosto. En leste mesmo espazo, o sábado 5 ofrecerase a conferencia 'O liño e ou seu papel na indumentaria tradicional', a partir das 19.00 horas.