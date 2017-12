O pontevedrés David Quiñones gaña por segundo ano consecutivo o Premio de Investigación sobre o Traxe Tradicional Galego

José Luis Rodríguez, de Os de Algures e David Quiñones, de Sete Espadelas © Mónica Patxot

O pontevedrés David Quiñones, veterinario de profesión, pero afeccionado ao traxe galego desde hai anos converteuse por segundo ano consecutivo en gañador do Premio de Investigación sobre o Traxe Tradicional Galego, que organiza o Concello de Santiago en colaboración coa Asociación do Traxe Galego.

Nesta ocasión o Salón nobre do Pazo de Raxoi acollía a celebración da XXIII edición deste premio que foi a mans de Quiñones na modalidade de traballo descritivo polo estudo titulado: '1925-2017: Un ha viaxe no tempo. Estudo, recuperación e reprodución dun traxe de Santiago de Compostela'.

O xurado destacou a calidade dos traballos e a inclusión dos patróns orixinais dos traxes que foron recuperados. David Quiñones é presidente da Asociación Etnográfica Sete Espadelas, dedicada ao estudo e recuperación da indumentaria tradicional galega. Ademais, é integrante da Agrupación Folclórica Celme. Durante os últimos anos realizou numerosas exposicións, mostras e conferencias sobre o traxe tradicional en Galicia. Entre estas mostras destaca a presentada no mes de xuño no Pazo da Deputación Provincial baixo o título ' Sete varas, un refaixo', na que se puideron ver 45 traxes antigos e reproducións fidedignas de roupas tradicionais.

O Premio de Investigación sobre o Traxe Tradicional Galego é o galardón de maior importancia no estudo do traxe tradicional que se convoca en Galicia. Na modalidade de traballos descritivos preséntanse traballos nos que se recuperan traxes e especifícase o material en que están realizadas as pezas, lugar de procedencia e época, ademais de presentar patróns e medidas das pezas analizadas. Na outra modalidade, centrada en traballos analíticos, é preciso presentar información sobre os creadores do traxe e os mecanismos de produción.

David Quiñones participou tamén nas montaxes de Os de Algures sobre as figuras de Casto Sampedro, Carlos Sobrino ou de Alfonso Rodríguez Castelao en Pontevedra.