A aparición de gretas obriga a demoler o ximnasio do colexio de Barcelos

Obras de construción dun edificio ao carón do colexio de Barcelos © Mónica Patxot Gretas no ximnasio do colexio de Barcelos © Concello de Pontevedra

O colexio de Barcelos quedou sen ximnasio. A aparición, desde hai máis dun mes, dunha serie de gretas na súa estrutura obrigaron a pechar estas instalacións por motivo de seguridade. O Concello contratará unhas obras de emerxencia para reconstruír o pavillón.

Os técnicos municipais, que revisaron esta situación, sospeitan que estas gretas están relacionadas coa construción dun edificio anexo, en cuxa parcela se realizaron escavacións "que moveron o terreo", segundo o edil de Educación, Demetrio Gómez.

Haberá novas inspeccións a este edificio en construción para ver se as obras, que incluíron un muro de contención pegado ao colexio, se axustan ás licenzas concedidas.

Pero os danos no ximnasio son tan importantes que haberá que demolelo e reconstruílo case desde cero. A pesar diso, o goberno municipal sostén que o alumnado e o profesorado do colexio "non corren ningún perigo" porque as zonas afectadas foron clausuradas.

Ademais do ximnasio, as gretas alcanzaron a sala de profesores e a entrada do colexio pola rúa Rouco, obrigando os alumnos de menor idade a acceder ao centro por Barcelos.

As obras comezarán "inmediatamente", segundo o responsable municipal de Educación, e pagaraas o Concello con fondos propios porque "é o xeito máis rápido" para solucionar este problema e poder normalizar a actividade no colexio.

O Concello negociará posteriormente coa Xunta para que sexa esta, a través do seu departamento de Educación, a que asuma o custo destes traballos, que exceden dos habituais labores de mantemento que dependen da administración municipal.