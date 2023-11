"Todos sodes iguais, non pode haber ningún abusón que rompa a convivencia", dille Rueda ao alumnado de Poio

Rueda participa en Poio na presentación do Plan integral contra o acoso e o ciberacoso escolar © David Cabezón / Xunta de Galicia Rueda participa en Poio na presentación do Plan integral contra o acoso e o ciberacoso escolar © David Cabezón / Xunta de Galicia Rueda participa en Poio na presentación do Plan integral contra o acoso e o ciberacoso escolar © David Cabezón / Xunta de Galicia

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, participou este mércores no Colexio de Lourido na presentación do Plan integral contra o acoso e o ciberacoso escolar.

"Todos sodes iguais, non pode haber ningún abusón que rompa a convivencia", dixo Alfonso Rueda ao alumnado de Poio, "pódelle tocar a calquera. Por iso, non pode

haber ningún abusón e de habelo, hai que dicilo".

Alfonso Rueda explicou que todos os colexios, institutos galegos e centros da mocidade contarán un punto laranxa, cunha imaxe común, identificable e accesible, funcionarán como unha caixa de correos de correo no que o alumnado poderá trasladar situacións de acoso propias ou que perciba en terceiros.

Este Plan Integral tamén inclúe a constitución de equipos de actuación contra o acoso escolar en cada centro, cun procedemento para seguir. Os equipos de actuación contra o bullying que hai en cada centro serán os encargados de xestionar estas denuncias. Para iso investigarán o sucedido e decidirán se é preciso ou non abrir o protocolo por acoso. De ser así, remitirán o caso á inspección educativa e falarán coas familias dos alumnos.

E ademais, a Xunta busca tamén actuar sobre o agresor para reverter a súa conduta. Para iso haberá intervencións psicoeducativas coa finalidade de que mude o seu comportamento.

O plan está enfocado a lograr a tolerancia cero ante calquera forma de violencia e discriminación na escola e ofrecer unha resposta áxil, eficaz e coordinada.

O titular do Executivo galego destacou que con esta iniciativa a Xunta ratifica o seu compromiso na loita contra o acoso escolar cunha "aposta construtiva e multidisciplinar" coa implicación de seis departamentos do Goberno.

Ademais, refórzase a formación docente para que o profesorado dispoña de habilidades e recursos que lle permitan identificar estes casos e a mellor maneira de intervir e poténciase a participación das familias a través dunha canle dixital con formación e información para detección temperá e resolución pacífica de conflitos.

Tamén se inclúen propostas educativas para o alumnado dirixidas a mellorar as relacións interpersoais, a empatía e o respecto e o uso responsable e seguro da internet.