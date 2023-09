Salvada do pico a antiga fábrica Clesa, obra do pontevedrés Alejandro de la Sota

Antiga fábrica Clesa en Madrid, obra de Alejandro de la Sota CC BY-SA María Sacristán - Wikimedia Commons Antiga fábrica Clesa en Madrid, obra de Alejandro de la Sota © María Sacristán - Wikimedia Commons Exposición "Alejandro de la Sota. Pontevedra, 1913-Madrid, 1996. Construírse/ Construir" © Mónica Patxot Antiga fábrica Clesa en Madrid, obra de Alejandro de la Sota CC BY-SA Strakhov - Wikimedia Commons

Hai seis anos, PontevedraViva facíase eco da Polémica derriba da representativa Casa Guzmán en Madrid, obra do pontevedrés Alejandro de la Sota. Perdíase unha construción emblemática, obxecto de estudo nas escolas de arquitectura. Por esas datas, outra obra senlleira do arquitecto, a fábrica Clesa en Madrid, sufría unha importante deterioración e a ameaza de desaparecer, dende que cesase a súa actividade láctea en 2011.

Tras anos de loita por parte de diversos colectivos veciñais e de defensa do patrimonio por salvar o edificio, o pasado xoves 21 de setembro, anunciábase que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Comunidade de Madrid declarará a antiga fábrica Clesa Ben de Interese Cultural (BIC) na categoría de monumento.

A plataforma Liebre por Gato-salvar CLESA para la ciudadanía (integrada por numerosas asociacións veciñais e patrimonialistas e a propia Fundación Alejandro de la Sota) publicaba a súa satisfacción "ao comprobar que a DGPC rectifica así o seu primeiro ditame do 9 de xaneiro pasado no que denegaba a declaración de BIC solicitada tanto pola plataforma como polo propio Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid, e que contaba co apoio da Real Academia de Belas Artes de San Fernando, e as Fundacións DOCOMOMO, Arquia, e Arquitectura Contemporánea".

Explica a plataforma que foi o xoves 21 cando o conselleiro de Cultura, Turismo e Deportes da Comunidade de Madrid, Mariano de Paco, respondía á deputada socialista na asemblea rexional Mar Espinar que, tras recibir os novos informes positivos de valoración do inmoble encargados pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural o pasado mes de maio, iniciaranse os trámites para declarar monumento a antiga fábrica de Centrales Lecheras Españolas S.A., "obra mestra da arquitectura industrial proxectada polo arquitecto Alejandro de la Sota".

Este edificio industrial foi proxectado por Alejandro de la Sota (Pontevedra, 1913 - Madrid, 1996) en 1958, finalizando a súa construción en 1966. Está situado no distrito de Fuencarral-El Pardo, no número 67 da avenida do Cardeal Herrera Oria de Madrid.​

Dende 2021, a plataforma Liebre por Gato presentou diversas iniciativas para apoiar esta declaración BIC. Simultaneamente, o Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid e a Real Academia de Belas Artes de San Fernando referendaron por escrito o seu apoio á declaración como BIC, que foi subscrito ademais por tres historiadores internacionais da Arquitectura Moderna de prestixio internacional: Kenneth Frampton, William J. R. Curtis, e William Mann.

Liebre por Gato recalca que se trata dun éxito da sociedade civil. Así o explicaba en abril deste ano o fillo do arquitecto, co que comparte nome, Alejandro de la Sota Rius, e integrante da Fundación Alejandro da Sota, nunha entrevista para a Fundación Arquitectura Contemporánea: "Salvámola pola campá. A empresa propietaria xa tiña dentro as máquinas de demolición cando nos avisaron os veciños. Foi entón cando iniciamos unha campaña, que veu apoiada por un movemento veciñal forte. Ese é un factor fundamental: a fábrica está integrada dentro dun barrio, e ese barrio fíxoa súa".

Dende a Fundación Alejandro de la Sota felicitan esta decisión de declarar a fábrica Clesa como BIC "non só por ser un éxito da sociedade civil, tamén porque vimos como institucións, asociacións veciñais, arquitectos, críticos internacionais, figuras do ámbito cultural e do mundo docente se mobilizaron para que se fixese xustiza". Agora esperan que o próximo paso sexa que o Concello de Madrid poña o edificio ao servizo de todos os cidadáns, "que son finalmente os seus lexítimos propietarios".