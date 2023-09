Rescatada polo teito solar do coche tras sufrir un accidente en Cuntis

Accidente de tráfico na estrada EP-0501 © Concello de Cuntis

Unha veciña de Moraña, de 20 anos de idade, resultou ferida esta madrugada tras sufrir un accidente de tráfico na estrada EP-0501, á altura do municipio de Cuntis.

A condutora foi trasladada ao Hospital Montecelo con dores nunha perna, no peito e nas cervicais.

O vehículo que conducía de regreso á súa casa saíuse da estrada e quedou coas catro rodas apoiadas na parede inclinada do noiro, a piques de envorcar.

Ao ver que non podía saír do coche, a moza chamou por teléfono á súa nai quen alertou a emerxencias e desprazouse ao lugar do sinistro.

Segundo explicaron desde o Servizo de Emerxencias de Cuntis a moza tivo que ser rescatada do interior do vehículo polo teito solar.