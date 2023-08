Feijóo en Soutomaior: "Hablar sí, dialogar también pero chantajes no"

Feijóo abre o curso político no Castelo de Soutomaior © EFE / Lavandeira jr Feijóo abre o curso político no Castelo de Soutomaior © EFE / Lavandeira Jr

Na véspera do inicio da súa rolda de contactos coas forzas políticas para a súa investidura o presidente do Partido Popular e candidato á investidura, Alberto Núñez Feijóo, quixo deixar claro que "hablar sí, dialogar también pero chantajes no".

Así o manifestou este domingo no acto de inicio do curso político no que os populares volveron a celebrar no Castelo de Soutomaior. Un regreso a este lugar emblemático que estivo presente en todos os discursos nos que o PP lembrou a negativa da Deputación de Pontevedra a ceder este espazo durante os oito anos nos que a institución estivo presidida polo PSOE ata as eleccións do pasado 28 de maio.

Feijóo asegurou estar disposto a dialogar con "todos aquellos que quieran hablar", en referencia a formacións políticas como Junts, aínda que advertiu a que non se "someterá a las minorías".

O líder do PP defendeu a súa "legitimidad" da investidura, asegurou que non quere ser presidente "a cualquier precio". "Quiero ser un presidente libre y no secuestrado para poder nombrar al Consejo de Ministros y estar al servicio de España y no de una ambición personal", aseverou.

Alberto Núñez Feijóo avanzou que no debate, que se celebrará o 26 e 27 de setembro, presentará unha batería de propostas económicas e de "regeneración institucional" fronte a "un modelo de ruptura y una política que aboca a España a un abismo político, económico y territorial",, que é o que representa, ao seu xuízo, Pedro Sánchez.

"Si la investidura solo depende de ceder más, de plegarse a los que quieren irse de España, de humillar a las instituciones, esa investidura la ganará Sánchez, pero la perderá España", dixo.

Consciente de que ao seu partido fáltanlle catro deputados para lograr a maioría absoluta e saír investido presidente, Feijóo sentenciou que "es mejor perder la investidura y que no pierda España".

RUEDA PIDE NON CEDER Á "CHANTAXE" DOS NACIONALISTAS

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, mostrouse convencido de que Alberto Núñez Feijóo non cederá á chantaxe dos "nacionalismos excluyentes y egoístas" que pretenden obter privilexios "pagados con perjuicios de los demás".

BARÓNS

Ademais do presidente galego, Alfonso Rueda, o líder nacional do PP estivo arroupado neste acto de apertura do curso político en Soutomaior polos presidentes de Andalucía, Juanma Moreno; de Castela e León, Alfonso Fernández Mañueco; de Aragón, Jorge Azcón; de Estremadura, María Guardiola; de Murcia, Fernando López Miras, e de Baleares, Marga Prohens. Ademais, do expresidente do Goberno, Mariano Rajoy; da secretaria xeral dos populares, Cuca Gamarra, e o coordinador xeral, Elías Bendodo.