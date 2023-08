Rajoy, todo o mes facendo o Roteiro da Pedra e da Auga "sen fallar un solo día"

"Finais de agosto, cumprindo tradición, madrugón para subir á Armenteira con Mariano Rajoy, que leva todo o mes facendo a Ruta da Pedra e da Auga sen fallar un solo día!". Así o compartía nas súas redes sociais este mércores o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

O texto ía acompañado dunha foto de ambos os políticos lucindo roupa deportiva e un sorriso de satisfacción.

O ex presidente do Goberno é un asíduo a este Ruta da Pedra e da Auga desde 2013. Unha camiñada entre os municipios de Ribadumia e Meis que compartiu en numerosas ocasións con outros políticos, especialemente co propio Alfonso Rueda e co presidente da Autoridade Portuaria de Marín José Benito Suárez Costa.

Trátase dun itinerario lineal duns seis quilómetros e medio, desde a rotonda dos Castaños, en Barrantes, ata o mosteiro de Armenteira.

Mariano Rajoy contribuíu a aumentar a fama deste roteiro de sendeirismo do Salnés, grazas a estes paseos matinais, de igual modo tamén saíron beneficiados por esta publicidade do expresidente o bar Comercio, situado enfronte da entrada ao mosteiro onde Rajoy tómase o seu café con torrada e froita da casa.