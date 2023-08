Unha sardiñada de 500 quilos abre seis días de festa en Portonovo

Sardiñada no porto de Portonovo © Concello de Sanxenxo Sardiñada no porto de Portonovo © Concello de Sanxenxo Sardiñada no porto de Portonovo © Concello de Sanxenxo Sardiñada no porto de Portonovo © Concello de Sanxenxo

Unha sardiñada popular abriu ao mediodía deste luns seis días de festa nos que Portonovo honrará á nosa Señora, San Roque e o Carmen.

O pistoletazo de inicio das festas foi a tradicional sardiñada popular no porto, na que se puxeron na grella 500 quilos de sardiñas. Alí, as grellas comezaron a funcionar a media mañá e a partir das 13.00 horas, centos de veciños, visitantes e turistas facían cola para a degustación.

A xornada empezara horas antes cun pasarrúas de Vos Gatiños de Portonovo e continuará durante a noite, coa actuación de DJ.

Os festexos continuarán este martes 15 de agosto. Unha salva de bombas anunciará en comezo das festas con pasarrúas cos grupos Lembranzas e Os Gatiños. Ás 13.00 horas, terá lugar a misa e a partir das 23.00 horas haberá un concerto de Broken Peach e a disco móbil de DJ Pedro-VR.

O mércores 16 de agosto, San Roque, a xornada dará comezo coas alboradas de Lembranzas e Os Gatiños. Ás 11.00 horas celebrarase a misa na igrexa de Portonovo e, a continuación, realizarase o tradicional encontro de imaxes. Ás 13.00 horas, haberá concerto da Banda de Música de Sanxenxo na Casa de Don Fernando.

Pola noite, a partir das 22:30 horas, a verbena correrá a cargo de Kubo e DJ Charlie. A medianoite terá lugar o espectáculo pirotécnico.

O xoves 17 dedicarase o día á Virxe do Carmen. A Banda de Música de Ribadumia actuará ás 13.00 horas, á beira da capela, e ás 19.00 horas a misa solemne contará coa actuación da Coral de Santa María de Adina. Ás 23.00 horas, orquéstraa Panorama e a disco móbil Dolce Vita pecharán a xornada.

O venres 18 celebrarase o Día do Can. A música na rúa iniciará a xornada e pola tarde, ás 18:00 horas, terán lugar os tradicionais xogos populares no peirao. A verbena, a partir das 22:30 horas, contará coa orquestra Combo Dominicano e o DJ Pedro.

O sábado 19 de agosto terá lugar o concerto Canelas Sound Tour coas actuacións de Sergio González (Tola Urban FM), Javi Papagaio, Pitty, Yago Rivas e Aaron The Wear.