Un condutor queda durmido ao volante e impacta contra outro turismo que derruba o portal dunha casa

Accidente en Castrelo, Cambados © Servizo de Emerxencias Vehículo accidentado en Castrelo, Cambados © Servizo de Emerxencias Accidente en Castrelo, Cambados © Servizo de Emerxencias

O Servizo de Emerxencias do Concello de Cambados interviña este sábado 5 de agosto para auxiliar no accidente de tráfico que se rexistraba na PO-550, ao seu paso por Castrelo, no municipio de Cambados.

O accidente producíase ás 07.00 horas. O condutor dun turismo quedou durmido ao volante e perdeu o control do vehículo.

Saíase do carril e impactaba contra outro turismo aparcado na zona que, á súa vez, golpeaba contra o portal da leira dunha vivenda derrubándoo.

Ata o lugar, ademais de integrantes do Servizo de Emerxencias acudían axentes da Garda Civil de Tráfico.

OUTROS SUCESOS

Ademais, Emerxencias de Cambados tamén actuaba na tarde do venres nun accidente de tráfico na rotonda da autovía, en Ribadumia. Unha condutora de 50 anos e o copiloto, de 54, ambos os veciños de Vilanova de Arousa, eran evacuados ao Hospital do Salnés con dor cervical e torácica.

Na intervención tamén participaba a Garda Civil de Tráfico e unha ambulancia do 061.

Ademais, Emerxencias de Cambados acudía tamén o venres para extinguir un incendio urbano na Rúa Lugo de Cambados.

Lograron sufocar as lapas cun extintor de CO2. Ata o lugar tamén acudían os Bombeiros do Parque do Salnés e a Policía Local de Cambados.