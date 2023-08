Trasladan ao hospital unha pontevedresa de 23 anos tras un accidente de tráfico en Cambados

Accidente de tráfico entre un turismo e unha furgoneta en Cambados © Servicio de Emerxencias

O Servizo de Emerxencias do Concello de Cambados vén de actuar nun accidente de tráfico no lugar de Cuiña, en Vilariño.

A condutora do vehículo, da marca Dacia, é veciña de Pontevedra e ten 23 anos de idade. Tivo que ser trasladada ao Hospital do Salnés ao presentar dor cervical, torácico e lumbar como consecuencia do impacto.

Doutra banda, o condutor da furgoneta, o outro vehículo implicado na colisión, saíu ileso.

Na intervención colaborou a Garda Civil de Trafico, Protección Civil de Vilanova e a Ambulancia do 061.