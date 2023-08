Sen cacarexos diante do mercado

Conxunto escultórico diante do mercado sen galiñas o 3 de agosto © Mónica Patxot Conxunto escultórico diante do mercado sen galiñas o 3 de agosto © Mónica Patxot

O conxunto escultórico dunha muller coas súas galiñas que desde o ano 2009 decora a parte dianteira do mercado municipal de Pontevedra presenta estes últimos días unha imaxe diferente á habitual. Os animais non están e esta granxeira fai o xesto de alimentar a alguén, pero sen ninguén que recolla a súa comida.

A situación, que nos últimos días chamou a atención dos veciños e usuarios do mercado, remóntase ao pasado venres 28 de xullo, cando un vehículo que estaba a realizar tarefas de carga e descarga na zona chocou coa escultura.

O conxunto escultórico orixinal é de bronce e está integrado por unha muller, catro galiñas e un galo, aínda que nos últimos meses xa só quedaban tres galiñas. Recentemente, as brigadas municipais tiveran que retirar unha parte e o pasado venres, como consecuencia do golpe, a escultura que quedaba quedou cambaleando, de modo que tamén se retirou.

O resultado final é que agora xa non queda ningunha galiña e a escultura da autora Cuqui Piñeiro perdeu parte do seu significado.

Fontes oficiais do Concello de Pontevedra explicaron que estas tres últimas galiñas están baixo custodia municipal e descoñécese o paradoiro da cuarta galiña e o galo.

Agora, con estas tres galiñas gardadas, o Concello poñerase en contacto coa escultora co fin de que revise as tres pezas e as prepare para poder volver colocalas no seu sitio.

As tres pezas agora custodiadas están danadas. No caso da que foi golpeada o pasado venres, non estaba danada, pero si se movía, e, por precaución, e para evitar roubos ou accidentes, as brigadas municipais retiráronas. En todo caso, hai que actuar en todas elas.

A última vez que se realizaron estas tarefas de reparación o custo ascendeu a 3.000 euros. Xa en 2019 tiveran que realizar actuacións porque a granxeira estaba soa sen galiñas.