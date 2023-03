Os bateeiros inician unha recollida de sinaturas e reclaman unha reunión con Rueda

Os bateeiros esixen unha reunión co presidente da Xunta, Alfonso Rueda para que atenda o conflito existente polo problema da mexilla.

Con todo, o sector bateeiro está dividido. Por unha banda están os que se conforman con que a Consellería do Mar pacte coas organizacións Opmega, Amegrove e Socomgal a apertura novas zonas de percebe para favorecer a recolección de semente e, doutra banda, están aqueles que esixen recuperar a xestión do recurso como reclama a autodenominada Plataforma en Defensa da Cría.

No litoral das provincias de Pontevedra e A Coruña só un 16% está vedado á extracción de semente de mexillón pero algúns bateeiros queren acceso libre a toda a costa.

A conselleira Rosa Quintana puxo en marcha unha apertura adicional e extraordinaria de zonas. Esta medida acométese "atendendo ás circunstancias excepcionais que se están dando na campaña actual dá mexilla, e que provocan a escaseza deste recurso".

RECOLLIDA DE FIRMAS

O Concello da Illa de Arousa apoia unha campaña de recollida de firmas promovida polo sector bateeiro local coa que avalarán a súa reclamación á Xunta de Galicia da eliminación do artigo 13 do Decreto 153/2019, que puxo fin ao monopolio do sector sobre a extracción de semente de mexillón en roca, para que tivesen que compartir este recurso mariño cos percebeiros.

As dependencias municipais serán por tanto un dos moitos lugares da Illa no que se facilitarán planillas de firma a todas as persoas que queiran apoiar esta campaña na que os seus promotores lembran á Xunta que do cultivo do mexillón dependen en Galicia, de forma directa ou indirecta, máis de 20.000 familias e lembran que en decembro de 2019 a Xunta aprobou un Decreto que lle supuxo ao sector "a perda da maior parte das súas zonas de extracción de mexilla".

O alcalde da Illa, Carlos Iglesias, defende "unha saída consensuada a este conflito na que se escoiten as voces de bateeiros e percebeiros, coa mediación técnica necesaria baseada en informes reais e actuais, xa que os utilizados pola Xunta teñen máis dunha década".