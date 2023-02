Canas de chocolate e vatrushkas esta fin de semana en O Ganapán

Os escolares participan en numerosas actividades no Ganapán © O Ganapán Cartel do Ganapán de esta fin de semana © O Ganapán

O Mercado de Abastos acollerá os días 11 e 12 de febreiro unha nova edición de O Ganapán. Os escolares de entre 4 e 10 anos elaborarán dúas deliciosas receitas doces cunha chiscadela á Europa Oriental: unhas canas recheas de chocolate e unhas vatrushkas, uns pans doces típicos dos países do Leste.

Ademais, realizaranse obradoiros nos que os escolares aprenderán a confeccionar unha nave espacial cun extraterrestre aos mandos e un foguete espacial.

A concelleira de Promoción Económica, Yoya Blanco, lembra que "os talleres se celebrarán no horario habitual, de 11:30 a 13:30, no Gastroespazo do Mercado de Abastos". Insiste en que aqueles menores que desexen asistir aos talleres deberán reservar a súa praza previamente a través do email oganapan@gmail.com, onde se solicitará que cada asistente indique as posibles alerxias ou intolerancias.

Tamén pide puntualidade aos asistentes e recomenda levar unha friameira para que os escolares trasladen os produtos elaborados ás súas casas e poidan saborealos coas súas familias.