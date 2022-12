Obradoiro infantil do Ganapán © Concello de Pontevedra

A iniciativa de lecer infantil O Ganapán entra de cheo no Nadal esta fin de semana cun programa de actividades tan doce como creativo.

A diversión dará comezo no Gastroespazo da Praza Municipal o sábado 10 de decembro cun obradoiro de elaboración dunhas nutritivas e saudables galletas de avea e mazá e outro no que a rapazada terá ocasión de confeccionar uns xeados máxicos, que nunca se derreten.

Para o domingo 11 de decembro está previsto un obradoiro no que os pequenos poderán cociñar un delicioso biscoito de laranxa caseiro con todo o sabor e o aroma tradicional, e un no que traballarán con pasta, pero non para elaborar receitas italianas, senón para deseñar uns colares ben vistosos.

Tódalas actividades están orientadas a nenos de 4 a 10 anos e desenvolveranse en horario de 11:30 a 13:30 horas, segundo recorda a Concellería de Promoción Económica.

Aqueles que desexen participar deberán reservar praza no correo electrónico oganapan@gmail.com, indicando no email as posibles alerxias ou intolerancias. Aconséllase aos participantes que acudan coa friameira para levar a casa as receitas cociñadas.