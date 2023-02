Denuncia que o encerraron no maleteiro dun coche e plantáronlle lume en Estribela

A Policía Xudicial da Policía Nacional de Pontevedra mantén aberta unha investigación para aclarar un estraño suceso ocorrido á primeira hora da mañá deste martes no barrio de Estribela.

Trátase dun incendio supostamente intencionado no que sufriu queimaduras un veciño de Marín. O home, que permanece ingresado no Hospital Montecelo, relatou que alguén o encerrou no maleteiro do vehículo e logo prendeulle lume.

O home logrou saír polo seu propio pé do vehículo a través dos asentos traseiros, pero sufriu queimaduras en varias zonas do corpo.

Un veciño prestoulle unha primeira asistencia e chamou aos servizos de emerxencias, que se trasladaron ao lugar sobre as 7.15 horas da mañá e atoparon ao home ferido á beira do vehículo.

O coche quedou totalmente calcinado tanto por fóra como todo o interior. Durante a mañá deste xoves desprazouse ao lugar a Policía Científica para inspeccionar o vehículo e investigar as circunstancias do incendio.

De momento, segundo as primeiras investigacións, todo apunta a que se trata dun incendio intencionado.

O turismo estaba aparcado nunha rúa sen saída da avenida Santa Ana, na parte alta de Estribela. Veciños da zona relataron que sentiron explosións e viron enormes chamas que saían do vehículo.

Tamén puideron ver ao ferido, que estaba, segundo todos os veciños consultados, espido. Un veciño da zona prestoulle roupa e máis tarde apareceron tiradas nas inmediacións varias pezas de roupa que supostamente lle pertencían.

Nun primeiro momento, trasladáronse ao lugar os bombeiros de Pontevedra, que sufocaron o lume, efectivos da Policía Local de Pontevedra e unha patrulla da Policía Nacional de Marín. Logo fíxose cargo a Policía Xudicial da Comisaría de Pontevedra.

A investigación aínda está en fase inicial. O seguinte paso da Policía Xudicial será tomar declaración ao ferido, que poderá dicir detalles do ocorrido e tamén quen foron os responsables do ocorrido.

O mozo, de 29 anos, sofre queimaduras nun brazo e unha perna e a media mañá deste xoves foi trasladado á Unidade de Queimados do Hospital Clínico Universitario da Coruña. Estivo sempre consciente.