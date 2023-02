"Estaba aturdido e asustado. Dixo que lle quitaron a roupa, déronlle unha malleira, metérono no coche e prendéronlle lume"

Familiares e veciños, ante o coche calcinado en Estribela © Mónica Patxot

Roldaban as sete da mañá, no exterior era aínda de noite e, con todo, no canellón de Santa Ana, no barrio pontevedrés de Estribela, a actividade era frenética. Alguén empezou a chamar aos timbres de todas as vivendas e, cando os veciños espertáronse alarmados polo ruído, descubriron que o responsable era un mozo totalmente espido, con queimaduras en distintas partes do corpo e "moi asustado e aturdido". Pedía axuda. No exterior, ademais, un gran incendio iluminaba a escuridade. O vehículo deste mozo, que ardía con intensidade.

A partir de aí, a situación foise complicando por momentos e, horas despois, ao mediodía deste xoves, os círculos de veciños de sucedían pola zona comentando o "estraño" incidente que viviran.

Mentres tanto, o mozo ferido, un veciño de Marín de 29 anos, soldador de profesión e con dous fillos pequenos, recuperábase no hospital das queimaduras sufridas e a Policía Nacional investigaba os feitos.

Entre as persoas que se achegaron ata a zona cero deste estraño suceso este xoves estaban familiares do novo protagonista, preocupados polo seu estado actual e polo ocorrido.

A súa nai soubo do ocorrido ás 9.30 horas da mañá, dúas horas despois do ocorrido. O seu fillo chamou á súa ex parella e nai dos seus fillos para dicirlle que estaba no Hospital Montecelo -logo trasladado a Hospital Juan Canalejo da Coruña-. Estaba moi nervioso e botouse a chorar, pero non lles contou ningún detalle.

A súa familia achegouse a verlo e atopárono moi nervioso. "Non nos dixo que pasara" e tampouco os médicos nin a Policía Nacional facilitou datos ao tratarse dunha investigación en marcha, de modo que lamentan que non saben exactamente que ocorreu á marxe do relato dos veciños que o atenderon nun primeiro momento.

"Ata o momento só sabemos que o coche ardeu, que ten un brazo e unha perna queimados e levárono ata A Coruña e nada máis", indica a súa nai.

A contorna deste mozo recoñece que nos últimos tempos tivo problemas relacionados co consumo de drogas. "Anda en malos pasos", sinala a súa nai, que non menciona en ningún momento ningún consumo de substancias nin detalles da vida do seu fillo, que reside con ela desde a súa recente separación. Con todo, nunca pensaron que estivese rodeado de tanta violencia nin que lle pasaría algo similar ao que relata que pasou na última madrugada.

O primo do ferido tamén insiste en que non coñecen detalles da investigación porque a Policía "está a facer o seu traballo". Eles non manexan ningunha hipótese sobre a causa do ocorrido. Algunhas fontes consultadas falan dun axuste de contas, pero a súa familia non o baralla "agora mesmo" porque "isto cóllenos en branco a todos".

Ramón foi un dos primeiros en ver a este mozo ás sete da mañá en Estribela. Segundo relatou a PontevedraViva, os seus cans empezaron a ladrar, espertouse, acendeu a luz e ao momento chamáronlle ao timbre. Saíu con cautela da súa vivenda, situada a apenas uns metros do lugar no que ardía o coche, e viu este mozo "detrás do muro, asustado".

O mozo estaba espido e Ramón prestoulle roupa para tapalo. "Estaba moi aturdido e asustado", lembra. Estivo un bo intre falando con el, mentres chegaban os bombeiros, as policías Local e Nacional e unha ambulancia. Aí, contoulle o que pasara.

"Dixo que lle quitaron a roupa aí abaixo (sinala a outra zona de Estribela), dixéronlle unha malleira e metérono no coche e prendéronlle lume", explicou". Ademais, engadiu "que el non sabía como chegou aquí, que se espertou aquí", en alusión a que tras a malleira, metérono no coche sen que el soubese onde ían e, de súpeto, espertouse e sentiu que o coche estaba a arder.

Logrou saír a través dos asentos traseiros do coche e logo por unha xanela. Nese momento, asustado, empezou a chamar a todas as vivendas ata que Ramón abriu.

Ao mesmo tempo que Ramón, espertouse a súa veciña María Soledad. Chamáronlle á porta, o seu can empezou a ladrar e saíu "a ver que pasaba". Atopouse "a un mozo espido completamente" que, nada máis velo, segundo asegura, díxolle: "acábanme de violar e acábanme de queimar o coche". Non existe constancia desa suposta violación que este mozo relatou en quente.

Cando María Soledad ía dar roupa, xa viu a Ramón e deixouno con el. Despois xa escoitou á policía e os bombeiros e viñeron as explosións, dúas polo menos, desde dentro de vehículo.

Ademais, o lume estendeuse camiño a baixo por unha vía peonil situada xusto ao fondo do canellón, onde apareceu o coche calcinado. Era un Dacia Sandero propiedade do novo queimado.